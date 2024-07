Orán: Curaron a un boliviano que tenía droga en el estómago y se escapó del hospital

El gerente del Hospital San Vicente de Paul, Alejandro Fabián Valenzuela Pérez, en diálogo con Aries, informó sobre un grave incidente ocurrido el pasado 18 de julio. Un ciudadano boliviano ingresó al hospital en estado crítico y, tras ser estabilizado, se descubrió que transportaba 44 cápsulas de cocaína en su organismo. El paciente se fugó del hospital sin pagar por la asistencia.

El Dr. Valenzuela Pérez relató que el paciente fue dejado en la puerta de la guardia médica por un auto tipo remís. "En la guardia, el paciente sufrió varios paros cardiorrespiratorios, pero logramos estabilizarlo. Al sospechar la presencia de cuerpos extraños en su organismo, se le realizaron radiografías y tomografías, confirmando nuestras sospechas", detalló el gerente. El equipo de cirugía extrajo 44 cápsulas de cocaína durante una intervención de emergencia.

Tras la cirugía, se notificó a la Fiscalía, a Gendarmería y a Drogas Peligrosas de la provincia, quienes se hicieron presentes en el hospital. El paciente, inicialmente crítico y en asistencia respiratoria mecánica, mostró una evolución favorable. "Cuando salió del respirador, informamos a la Fiscalía de su evolución. El paciente manifestó su intención de irse, pero no contaba con el alta médica", explicó Valenzuela Pérez. Pese a solicitar custodia para el paciente, las autoridades indicaron que no podían proceder ya que el individuo no estaba detenido ni imputado.

El gerente también indicó que, una vez trasladado a una sala común, el paciente se fugó el lunes después del mediodía. "Se le estaba informando sobre el arancelamiento que debía pagar y las consecuencias de no hacerlo, cuando se escapó", señaló. La legislación provincial exige el pago de aranceles por servicios médicos a extranjeros, lo que en este caso ascendía a aproximadamente 5.5 millones de pesos.

Finalmente, Valenzuela Pérez confirmó que se realizó una denuncia penal por delito económico y se están llevando a cabo todas las acciones necesarias para recuperar los costos incurridos. "Tenemos la identificación del paciente y hemos hecho las denuncias pertinentes. Estamos trabajando para recuperar los costos de la atención médica brindada", concluyó el gerente del hospital.