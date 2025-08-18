Convocan a concurso para cubrir un cargo de juez en Tartagal

Viaducto El Toro se prepara para el homenaje a la Madre Tierra
Este domingo, la tradicional Ceremonia de la Pachamama se celebra en el Viaducto El Toro, una actividad que busca honrar a la Madre Tierra.
El Consejo de la Magistratura abrió el proceso de selección, según la Resolución Nº 2094, con inscripciones del 19 de agosto al 1° de septiembre.
El Consejo de la Magistratura de Salta, a pedido del gobernador Gustavo Sáenz, abrió el concurso público para la designación de un Juez de Primera Instancia de Garantías de Primera Nominación en el Distrito Judicial Tartagal. La convocatoria quedó formalizada mediante la Resolución Nº 2094, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El cronograma prevé que las inscripciones se realicen entre el 19 de agosto y el 1° de septiembre de 2025. La admisibilidad de los postulantes se resolverá el 10 de septiembre y se publicará el 16 del mismo mes. El 23 de septiembre se definirá el puntaje de antecedentes, que será dado a conocer el 26.
La instancia escrita de la entrevista se llevará a cabo el 6 de octubre a partir de las 8:00, mientras que la instancia oral está prevista para el 22 de octubre a las 15:00. Finalmente, la resolución con la terna de candidatos será elevada hasta el 28 de octubre.
Los interesados deberán cumplir con los requisitos constitucionales y reglamentarios, inscribirse en el Portal Digital del Consejo de la Magistratura (www.cmagistraturasalta.gov.ar) y presentar la documentación original en la sede de Ciudad Judicial o en las secretarías administrativas de los distritos de Metán, Joaquín V. González, Orán y Tartagal.
Por Aries, Carla González cuestionó la ausencia de la intendenta Soledad Cabrera y denunció que el municipio prioriza gastos en viajes mientras rechaza otorgar aumentos a los trabajadores.
Carla González, empleada municipal de Hipólito Yrigoyen, relató en Aries que la protesta por el incumplimiento de un aumento salarial pactado en paritaria terminó con heridos graves por la represión policial.
El presidente de Salta Forestal planteó la creación de nuevos núcleos urbanos para mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en sus tierras.
El intendente de General Güemes, Carlos "Kety" Rosso, destacó el valor del trabajo en equipo y el federalismo para concretar la obra, a la que calificó como un logro de "toda la comunidad güemense".
El presidente de la Cámara de Comercio de Orán, Ariel Zablouk, reclamó la aplicación de la Ley de Frontera y la creación de la Ley de Zonas Cálidas para competir con Bolivia.
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
El gremio resolvió “reorganizarse por escuelas, elegir delegados y mantener una asamblea en estado permanente", precisó Victoria Cervera, en diálogo con Aries.
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.