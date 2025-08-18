Convocan a concurso para cubrir un cargo de juez en Tartagal

El Consejo de la Magistratura de Salta, a pedido del gobernador Gustavo Sáenz, abrió el concurso público para la designación de un Juez de Primera Instancia de Garantías de Primera Nominación en el Distrito Judicial Tartagal. La convocatoria quedó formalizada mediante la Resolución Nº 2094, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El cronograma prevé que las inscripciones se realicen entre el 19 de agosto y el 1° de septiembre de 2025. La admisibilidad de los postulantes se resolverá el 10 de septiembre y se publicará el 16 del mismo mes. El 23 de septiembre se definirá el puntaje de antecedentes, que será dado a conocer el 26.

La instancia escrita de la entrevista se llevará a cabo el 6 de octubre a partir de las 8:00, mientras que la instancia oral está prevista para el 22 de octubre a las 15:00. Finalmente, la resolución con la terna de candidatos será elevada hasta el 28 de octubre.

Los interesados deberán cumplir con los requisitos constitucionales y reglamentarios, inscribirse en el Portal Digital del Consejo de la Magistratura (www.cmagistraturasalta.gov.ar) y presentar la documentación original en la sede de Ciudad Judicial o en las secretarías administrativas de los distritos de Metán, Joaquín V. González, Orán y Tartagal.