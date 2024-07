Editorial Cara a Cara: "La disputa de poder es entre dos mujeres"

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy, por supuesto, de política, ¿no? Hoy vamos a hablar de política nacional y de política provincial. Hoy que el presidente de los argentinos debe estar disfrutando en París. Seguramente no llegó a París en la mejor época para las cosas argentinas. Después de lo que pasó con nuestro seleccionado y, bueno, y todo lo que viene encima, las declaraciones de la vicepresidenta. Bueno, la situación con Francia no es de las mejores en este momento y le tocó estar nada más ni nada menos que al presidente de los argentinos allí. Seguramente a usted le ha sorprendido esto que ha pasado con la señora Villaruel y el señor presidente. Yo creo que yo tengo un enfoque distinto a que lo han planteado varios periodistas a nivel nacional en lo que hace a la pelea entre ellos. Ustedes seguramente han escuchado que, se han peleado, el twitt que mandó la señora vicepresidenta.

No es anormal en nuestro país una pelea entre el presidente y el vicepresidente, ya nos pasó. Alberto Fernández con la señora Cristina Fernández de Kirchner, De la Rúa con Chacho Álvarez, la señora Cristina Fernández de Kirchner y Cobos. Parecería que se puede confirmar una frase que dijo alguien alguna vez que era presidente; dijo, -si a mí me pasa algo, si tengo un accidente o alguien atenta contra mi vida, al primero que investiguen es al vicepresidente-. Por algo será, o sea, serán las luchas del poder, la verdad que no lo sé, pero yo no coincido en este caso con que la pelea sea con el presidente.

Vamos a poner algunos testimonios que se han dado en alguna oportunidad en el tiempo que lleva, en el corto tiempo, son siete meses de Milei, no es tanto. Vamos a escuchar una nota donde se da una definición con respecto a la figura de Milei, pero además de la figura de la señora Karina, Milei. "Pobre jamoncito".

La personalidad de la señora vicepresidenta y la personalidad de la señora Karina Milei, claramente son fuertes, ella misma lo dice. Yo creo que ahí comienza todo. Yo creo que es mucho más grave que una pelea entre Milei y la Vicepresidenta, yo creo que es una pelea entre dos mujeres. Y ustedes saben que las peleas, por lo menos esa es la impresión que yo tengo, las peleas entre mujeres son peores que la pelea entre hombre y mujer. Esa es la sensación que a mí me da. Me parece que la mujer, cuando es dura y es, como en este caso tiene tanto poder como tienen las dos, las peleas pasan por allí. Pero hay periodistas que opinan otra cosa, y periodistas que vienen desde dentro del poder. Usted sabe que el presidente hace reuniones en Olivos y hay periodistas que llegan y hay periodistas que nunca podrían pasar ni por la avenida, este libertador. Hay listas que se han publicado de periodistas que son permanentes en la casa de gobierno. ¿Qué van a hacer? Iban a ver películas, van a ver ópera.

Hoy Jonatan Viale dijo -a mí me llevaron engañado-. Yo no creo que lo hayan llevado engañado, pero dice que lo llevaron ahí porque le iban a dar información "off". Cuando llegó a Olivos, se encontró con un grupo de gente que era más de 40, 50 personas. Y bueno, después de decirle buenas noches, le dijeron, -subite a la combi y te vamos a llevar a ver una ópera, porque el Presidente va a ver ópera hoy, así que están invitados algunas personas a ver ópera y tuvo que ir a ver una ópera de Pavarotti. Eso lo manifestó él hoy en la radio.

Hay un grupo, usted sabe cuáles son seguramente, los periodistas de Clarín, algunos de La Nación y no son muchos más los que tienen ese privilegio, de acuerdo a lo que ellos piensan, de poder estar hablando con el Presidente de los argentinos.

Cuando Majul habla de "la mesa chica", él la compone también, no hay ninguna duda, a Majul no se lo contó a nadie, se lo puede haber contado el propio Presidente, pero a su vez se agrega Viale, que Viale es una de las pocas personas que también tiene acceso al Presidente cuando quiere. Esto no es secreto.

A Majul y a Viale les dieron la.misma información de "la.mesa chica". Ahora ¿Podrá separarse el señor Presidente de la señora Vicepresidenta? Indudablemente que no, porque los votos son de los dos, o sea, tienen una responsabilidad compartida. Ahora ella se tendrá que quedar en el Senado, no participará más de gobierno, volveremos a la vieja historia de la que pasó recientemente entre el señor Alberto Fernández y la señora Cristina. Va a tener que salir alguien en el medio, que seguramente, lo va a elegir la señora Karina. Por eso yo creo que la pelea es mucho más grave que si estuviera peleada la Vicepresidenta con el Presidente. Yo creo que la pelea ahí pasa con la señora Karina, que es en definitiva la jefa, como el mismo Milei lo ha dicho, y ahí viene la pelea. Es una pelea entre mujeres por un liderazgo que quieren tener las dos. La señora Karina Milei lo que está armando es su partido, y la señora Villarruel, ¿Qué está haciendo? Está visitando todas las provincias. Ella estuvo en el Festival del Poncho, con Jalil en Catamarca, estuvo en Salta, estuvo desfilando. ¿Y cuál es el criterio que ella tiene? Y dice, que es presidenta de un cuerpo que tiene Senadores de todas las provincias argentinas, entonces, por lo tanto, le corresponde ir a conocer las provincias donde están sus Senadores. Por lo tanto, tiene que hacer un acercamiento con cada una de las provincias, y está siendo indudablemente política. Esa es la impresión que uno se puede llevar de todo lo que está pasando. No sería ni la primera vez ni la última. Todo el mundo sabe cuál es la característica que ella tiene, y también sabemos cuáles son las características que tiene el señor Milei.

Dicho sea de paso, el señor Milei realmente se ha convertido en un mal educado serial. Yo les hablé en este mismo programa y de este mismo lugar varias veces, El Valor de la Palabra. El Valor de la Palabra no figura en el diccionario del señor Milei. Es un grosero serial. Parece que se regocija con eso, pero hay quienes hacen otro análisis de esta situación.

¿Hasta cuándo la sociedad argentina le va a soportar a este señor esta mala educación, esta falta de representatividad de un Presidente de un país como la Argentina? Yo me quisiera preguntar solamente ¿Qué hubiese pasado si algún, presidente de la Unión Cívica Radical, del peronismo, hubiese tenido estos términos ante una sociedad? ¿Se le hubiese tolerado a la sociedad? ¿Se le hubiese tolerado a una sociedad que a los señores, Diputados y Senadores, le diga ratas? Son tantos los calificativos que le puso al sector político legislativo que a mí me daría un poco de vergüenza. Ahora, yo ya lo dije esto una vez. ¿Por qué nadie sale a decirle nada? ¿Por qué nadie sale a contestarle desde las bancas, diciéndole, señor presidente, usted dijo tal cosa, yo no soy eso. No le contestó a nadie, le dice corrupto, le dice todo. Pero yo tengo también una teoría al respecto. Me parece que la mayoría tiene la cola sucia y saben que Milei puede nombrarlos y decirles por qué tienen la cola sucia y que jamás se dirijan a él. Es miedo.

Lo que le tienen los Diputados y los Senadores a Milei es miedo. Y el que tiene miedo es porque realmente tiene la cola sucia".