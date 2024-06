"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Si ustedes hacen un poquito de memoria y si vieron el programa de la semana pasada seguramente habrán notado que en el editorial yo lo que hablaba era del valor de la palabra. Cómo se pierde el valor de la palabra en nuestro país fundamentalmente. No sé cómo será en otros lugares del mundo pero si nosotros nos guiamos a lo que nos pasa, nos vamos a dar cuenta que el valor de la palabra realmente no significa nada. Lo que se dice hoy se puede borrar mañana y lo que se dice mañana se puede borrar pasado. No hay ningún problema, la gente no tiene memoria o no tenemos memoria. Será por eso que damos vuelta siempre alrededor de lo mismo. Será por eso que después del 2001 se supondría que tiene que venir un 2024.

Ahora, claro, llega un señor que dice que odia la política, que odia al Estado y sin embargo es presidente de los argentinos. Un hombre que yo lo he calificado y mucha gente más también, de una crueldad realmente pocas veces imaginable en un funcionario de la categoría que no son todos los que llegan a presidente de un país. Un hombre con grandes responsabilidades donde hay 47 millones de personas que estamos mirando qué es lo que hace para ver hacia dónde nos conduce. Si ustedes recuerdan, hace una semana estuvo el Gobernador de la provincia acá, y yo le pregunté ¿Hacia dónde nos conduce Milei? ¿Y qué dijo Gustavo Sáenz? -- La verdad que no tengo la menor idea. O sea, los gobernadores argentinos hoy no saben hacia dónde vamos, lamentablemente. Eso también trae un perjuicio muy grande para cada una de las provincias.

Porque Milei nunca recorrió el país. En Salta estuvo en dos oportunidades. Una vez lo trajo Olmedo, cuando Olmedo tenía las pretensiones de ser Presidente, lo quería llevar como Ministro de Economía. Lo llevó a una charla a Rosario de la Frontera, le faltó el respeto a una periodista. Y vino cuando fue candidato, estuvo en un hotel del centro, vinieron con él 14 personas más, todas delegaciones que se hacían pagar los viajes por quien lo traía, se supondría acá que lo trajo Olmedo, no hizo ningún discurso, fue al monumento Martín Miguel de Güemes, la gente lo estaba esperando, siguió con el tema de la motosierra, siguió el tema de la licuadora, se fue a dormir y la otra día se fue a la mañana. A la provincia de Salta no la conoce, tampoco creo que tenga mucho interés en conocerla.

Fue a la Antártida en sus tres meses de gobierno y ahora tenía previsto un viaje a Santa Fe. Después de ahí el país nada, a todo esto tiene ocho viajes internacionales por razones personales, donde él va a recibir el premio al choclo del año, por supuesto pagado con la nuestra, como él dice. Nosotros somos los que pagamos los impuestos y él hace uso y abuso. Primero empezó viajando en aviones de línea, después que se metió con el problema con Irán, dijo bueno, la Ministra de Seguridad me aconseja por razones de seguridad que viaje en aviones privados. Porque es un riesgo, no solamente para usted, sino para toda la gente que va. ¿Por qué? Porque Argentina entró en un plan macabro a nivel internacional de matar a los que estén sobre esta política internacional. ¡A la pucha! Y de ahí en adelante empezó a viajar con un ejemplo bastante grande y grave que pasó en Córdoba. En Córdoba, de acuerdo a lo que cuentan los periodistas de la misma Casa de Gobierno, viajaron con dos aviones. Uno viajó con él y la hermana, la señora hermana, y otro con los funcionarios que fueron a Córdoba. Pero a su vez, cuando el gobierno cordobés le dijo bueno, y ahora se traslada en helicópteros hasta la casa de gobierno, dijeron no, no, por ustedes no se hagan problema, nosotros trajimos los helicópteros. O sea, quiere decir que vieron dos helicópteros de Córdoba, de Buenos Aires, a Córdoba para trasladarlo al señor Milei desde Córdoba del aeropuerto hacia la casa de gobierno. Así que realmente no sé en manos de quién estamos, pero sí sé que estamos en manos de un maleducado, un decidor serial de barbaridades. Ya sea que afecten a uno u otro, porque si parecería que Milei, si no agrede a alguien, es como que su mensaje no tendría mucho sentido. La última agresión, y fue a los diputados. ¿Por qué? Porque los diputados propusieron, se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Darle un aumento a los jubilados, porque se están muriendo de hambre. Pero no es solamente de hambre se están muriendo, sino que se están muriendo por falta de remedios. ¿Y por qué? Porque cortó todos los planes que había de remedios de gente que estaba en tratamiento oncológico inclusive, y se le cortó todo. Igual que la comida, que la pararon para todos los comedores y la tienen archivada, y hay un juez que está dando la orden de que la comida la saquen y se la entreguen a la gente. Bueno, los remedios nunca nadie sabe qué pasó, pero se cortaron tratamientos oncológicos que usted sabe mejor que yo, que eso no se puede cortar.

Nunca habla de esos temas, nunca jamás habla de esos temas. Habló de degenerados fiscales a los diputados que se pusieron de acuerdo y votaron una ley, salió ya con media sanción, de un aumento, de un aumento de un 8% a los jubilados. ¿Sabe lo que es? Nada. O sea, dentro de un esquema nacional no es nada. A los jubilados les sacaron más del 45% de su poder adquisitivo en seis meses que está mi ley. Lo que habían aprobado los diputados era ocho puntos. Los trató de degenerados cereales. Pero no solamente eso, dijo que si aprobaban esta ley y después se aprobaba en la Cámara de Senadores, la iba a vetar directamente.

Pero me gustaría que escuchen esa parte porque esto fue delante de empresarios en el día de ayer.

Lo que dice, le importa tres carajos lo que pueda pasar con los jubilados, con el hambre. Le importa todo, tres carajos. Pero eso lo amplió, lo amplió en la mañana de hoy. Hubo un reportaje de una periodista extranjera que le preguntaba cosas al señor Milei y él daba sus explicaciones de qué era lo más importante para él dentro de lo que está haciendo.

No veo muchos leones, por lo menos sueltos, están hasta ahora encerrados dentro de sus casas, viendo cómo hacen para apagar la luz, el gas, los remedios, la alimentación. No veo muchos leones rugiendo, ¿no? En el país que es lo que buscaba el señor Milei. Pero, de todas maneras, es lo que nos toca vivir.

Los intereses de él, ya lo dijo, son en otra liga. Él dijo que juega en otra liga, entendámoslo. No tiene nada que ver con la política local, nacional, intendentes, concejales, gobernadores. Esa no es la liga de él. Él juega en una liga internacional donde, en los ocho viajes que hizo fuera del país, nunca fue recibido por un primer mandatario. Siempre fue recibido por empresarios privados, que indudablemente deben ser los empresarios que tienen conexiones con Buenos Aires, conexiones con el país, y que se quieren quedar con el país. Yo en esto lo tengo lo suficientemente claro. Yo se lo decía al gobernador ni bien este señor comenzó a decir qué es lo que quería hacer. Dije, ojo, Macri ya vendió el sur, Milei va a vender el norte, porque en el norte ¿qué hay? Está el litio, así que tengamos cuidado.

Vamos a ver qué nos dice el destino. Les cuento qué tenemos para esta noche. La señora Violeta Gil es dirigente, además de ser periodista, es dirigente de Política Obrera. La clase obrera está siendo bastante cuestionada en este momento en función de las entregas de los alimentos. Lo que quieren cortar son los intermediarios, dice el Estado. A su vez agrega un intermediario más, que en este caso es Conin, alguien que ya pasó por acá, ya lo conocemos, sabemos cómo opera. ¿Por qué Conin sería lo que buscó el Estado? Seguramente porque el presidente de los argentinos sigue muy malas relaciones con el Papa. Sabemos que el señor Albino, que es el presidente de Conin en la Argentina, es un hombre del Opus Dei, pero de lo peorcito del Opus Dei. Entonces el presidente no recurrió a Cáritas, por ejemplo, para entregar la mercadería que podría haber sido entregado en todas las capillas del país, por la organización que tiene el mismo Cáritas. Se lo dio al señor Albino. El señor Albino es otro prebendario del Estado Nacional. Está haciendo una tarea, algunos jugarán que está bien, otros jugarán que está mal. Pasó por salta durante cuatro años de Juan Manuel Urtubey, había un ministerio que trabajaba para él. Y bueno, sigue conchabado a nivel nacional. Entonces ahora ya están ¿Cómo entrega la mercadería a Conin? Imposible, no tiene. Tiene treinta y pico de centros en el país. ¿Cómo hace para entregar la mercadería? Y no puede. ¿Sabes a quién está recurriendo? A las organizaciones sociales ahora. Quiere decir que lo único que se hizo con este gobierno ahora con la mercadería es recurrir a un intermediario más para que la mercadería, o todo lo que signifique el Estado, siga siendo más caro.

Les cuento lo que tenemos esta noche entonces. Violeta Gil va a estar con nosotros, dirigente de Polítia Obrera y el Dr. Alejandro Sarabia, ex Fiscal de Corte, ustedes seguramente ya lo conocen. Vamos a estar con estas dos notas la noche de hoy."