Martín Menem cruzó a Cristina Kirchner: “¿No será momento de dar un paso al costado para siempre?”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acusó a Cristina Kirchner de “no dejar nada por destruir”, luego de que la ex vicepresidenta criticara las ideas y funcionarios del gabinete de Javier Milei por las disputas internas en La Libertad Avanza y las dificultades en la gestión, tras las últimas renuncias y medidas económicas que afectaron a la provisión de gas y alimentos.

“Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Dejaron el país hecho pelota. No quedó NADA POR DESTRUIR. Ud. tuvo ejércitos de funcionarios ineptos que FUNCIONABAN a ‘sobreprecio’, ‘facturas truchas’, ‘obras fantasma’, ‘privilegios’, etc., etc.”, contestó Menem a las críticas de CFK, desde su cuenta personal de X.

El diputado libertario agregó: “Mientras sus funcionarios ‘funcionaban’ de esa manera, el país se EMPOBRECÍA aceleradamente, llegando al punto de que casi 7 de cada 10 menores de edad tiene problemas de alimentación”. Y remató: “¿No le da VERGÜENZA? Digo, ¿no será momento de dar un paso al costado para siempre?”.

Cristina Kirchner se pronunció sobre la agitada semana que tuvo el gobierno nacional, en la que renunciaron ex el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la expulsión del ex secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, quien quedó involucrado en el escándalo de las demoras por la entrega de los alimentos y otras irregularidades sospechadas de corrupción en el ministerio de Capital Humano.

“Comprobación empírica de ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan. Sus consecuencias prácticas, económicas y humanas”, fue la frase con la que inició su comentario CFK.

Las dos veces presidenta de la Nación ilustró en ejemplos “las consecuencias económicas de ideas que no funcionan”, que lo definió con el dilema “superávit o muerte… aunque sea trucho”. Una de las críticas apuntó a los problemas de abastecimiento que hubo hace días con la provisión de gas natural a las industrias y estaciones de GNC, y el perjuicio fiscal que tuvo ese cuello de botella.

“Si este gobierno hubiese continuado con el ritmo y el calendario previsto para las obras de las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner en las localidades de Tratayen y Salliqueló, Argentina, entre los meses de mayo y agosto, hubiera importado casi 18 barcos menos de GNL y ahorrado la bonita suma de 450 millones de dólares. Además, ninguna fábrica hubiera parado su producción y ningún argentino suspendido su trabajo por falta de GNC para su auto”, fustigó la ex vicepresidenta.

Sin nombrarla, la ex mandataria también dirigió una crítica a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al destacar “las consecuencias humanas de funcionarios que no funcionan” porque algunos de estos responsables “no saben, no entienden, no firman por miedo, no les importa, o lo que es peor… todo junto”. En concreto, se refirió al corte de suministro de alimentos a comedores y merenderos y la falta de entrega de la mercadería que estaba stockeada por el Estado nacional, un tema que fue denunciado por la prensa y movimientos sociales.

“Luego de mentiras y negativas públicas se descubre, en depósitos del Ministerio de Capital Humano, la existencia de casi 6 mil toneladas de alimentos sin repartir, en los que hay casi 1 millón de kg de leche en polvo (equivalentes a casi 10 millones de litros), de los cuales casi 400.000 kg vencen en el mes de julio. Comedores comunitarios que por no recibir asistencia del Ministerio de Capital Humano, tuvieron que dejar sin comida a las familias que asistían. Pibes y pibas que no tomaron un vaso de leche cuando correspondía. Mientras tanto la comida se pudre en los depósitos”, consideró.

Finalmente, Cristina Kirchner remató con una ironía punzante: “Mirá vos lo que son las consecuencias prácticas de las ideas de la ‘revolución liberal libertaria’”. Y cerró con una pregunta: “P/D: Y si nadie hubiera reclamado o denunciado nada… ¿Qué hubiera pasado con esa comida?”.

Con información de Infobae