Editorial Cara a Cara: “Pan y Circo”

“¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a tocar un poquito el tema de lo que ha pasado ayer en el Luna Park. Es un tema que es ineludible no tratarlo. Y a mí me hacía acordar mucho cuando se lo criticaba duramente al peronismo o al menemismo de hacer solo pan y circo.

Yo anoche vi el circo, el pan está escaso. Además se habló insistentemente hoy en los medios de comunicación nacionales sobre los cinco millones de kilos de mercadería guardados en depósitos de una señora Ministra que hasta ahora, no ha entregado la mercadería. La mercadería dicen que está a punto de vencerse, la gente está pasando hambre, y los comedores prácticamente de todo el país.

Esto habla de una insensibilidad realmente muy grande del gobierno. Un gobierno que seguramente cuando no esté más nos va a dejar varias clases de economía. No sé cómo vamos a salir de esta, la verdad que no lo sé, no soy economista para saberlo, es el sentimiento que tenemos todos los días, todos, de cómo aumentan las cosas.

El dólar empezó a subir de nuevo. Sin embargo, cada uno de los discursos del señor Milei son una especie de clase de economía, una economía de la cual, creo yo, ninguno de los que estaba en el Luna Park ayer, ni los que lo estábamos viendo, entendimos nada. Nunca habló del estado del país. Yo nunca lo escuché preocupándose por algo de lo que pasa en el país. Catamarca, San Luis, La Rioja, Misiones. Absolutamente nada.

Él dijo en un reportaje días pasados, que él juega en otra liga. O sea, es la liga que está jugando, es una liga internacional, porque él cree que ese es el nivel que él tiene. Claro, la salida hoy en revista Time todavía lo agranda más. Claro, para los que no leen inglés, seguramente, mira qué bárbaro, salió en la tapa. Hay que ver qué dice adentro de Milei y qué es lo que opina revista Time de Milei.

Estamos ante un presidente que está jugando su figura internacional y que localmente descalifica a todos los políticos locales. Pero todos. Lo curioso de esto es que los políticos, nuestros políticos, los que en definitiva deberían preocuparse por cuidar su propio capital político, si es que lo tienen, indudablemente, si son Diputados Nacionales, si son Senadores Nacionales, lo tienen. Yo nunca he visto a un Presidente que pueda ofender tanto, no solamente a los cuerpos legislativos, sino a los propios integrantes del cuerpo legislativo. Y usted sabe que no hay respuesta. O sea, yo creo que la oposición todavía no encontró dónde pegarle o dónde darle o dónde afectarlo a Milei. Creo que le tienen miedo. Tienen miedo de decir algo y que Milei salga y le conteste y los haga quedar en ridículo delante de todo el mundo. No puedo sacar otra conclusión. Porque si no, ¿por qué tanta ofensa por parte del Presidente de los argentinos y tanto silencio por parte de nuestros Diputados Nacionales y Senadores Nacionales? De todas las provincias digo, ¿no?.

Imagínese, por ejemplo, si el ex Gobernador de Salta, el Dr. Juan Carlos Romero, tendría que salir a responderle a Milei, lo que dice de los Senadores y de los políticos. ¿Sabe cuánto podría llegar a estar en pie Juan Carlos Romero con la historia que tiene? Después de 38 años en la política, 12 años de Gobernador, el resto Senador Nacional. Un hombre que vendió YPF, un hombre que vendió Aerolíneas, las volvió a comprar. Él vendió, compró, y ahora quieren vender de nuevo. Cada vez que Romero escucha a Milei se debe comer el orgullo. Y así como Romero, hay tantos más. Porque si, no es increíble que la política argentina no le diga una sola palabra a las ofensas que recibe del Presidente de los argentinos. Nunca he visto una cosa así. Ahora, ¿este hombre nos lleva a dónde? Eso es lo que no se sabe. ¿Dónde nos lleva? ¿Dónde nos lleva? O sea, la gente lo sigue acompañando. No sé hacia dónde, pero creo que la gente tampoco lo sabe.

No le hace mella absolutamente nada. ¿Y para qué fue el acto de anoche? ¿Usted lo sabe? Fue la presentación de un libro. La economía de Milei la estamos viviendo. Ya la conocemos, va a seguir apretando, va a seguir aumentando, cada vez hay menos plata, siguió emitiendo, parece, en el mes de enero, en el mes de febrero, se siguió emitiendo, dijo que no iba a emitir nunca más. O sea, se ha convertido ya para muchos, para muchos de nosotros los que seguimos, a lo mejor, la información, en un mentiroso serial. Pero además, en un mentiroso que nunca aclara cosas. Entonces, el negocio de él es la ofensa hacia el otro. Cuestión de pelearse con este, con el otro, con aquel y con aquel otro. Mientras se habla de todo eso, el hombre va pasando el tiempo y ya va para los seis meses. Y sin embargo, nunca visitó una provincia argentina.

Hasta ahora, están jugando solos. ¿Para qué? Para la elección del año que viene. Así que no sé con qué nos vamos a encontrar. Pero si le puedo decir que mañana aumentan los pasajes de aviones nuevamente un 15, 30%. Este mes fue el mes que menos combustible se vendió en los últimos tres años.

Baja la economía, baja los salarios, porque los salarios, al subir la inflación, aunque sea un 8%, indudablemente que perdió usted el 8%, ya lo perdió, porque la plata que usted va a cobrar es la misma. Lo sorprendente de esto es que dicen que los números le siguen dando como que la gente tiene esperanzas de que, vamos a salir adelante con Milei.

Le cuento lo que tenemos para esta noche. Esta noche tenemos un programa realmente importante con dos personalidades, cada uno en su nivel. Nivel periodístico, una de las mejores periodistas que nos ha dado la provincia, la señora Natalia Nieto, va a estar en el primer bloque. Y uno de los, tal vez, mejores Legisladores que nos ha dado la provincia, el Dr. Guillermo Martinelli, también va a estar compartiendo con nosotros. Así que le pido un minuto nada más de una pequeña pausa. Y ya estamos con la señora Natalia Nieto.”