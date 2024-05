Cavallo habló de su Plan de Convertibilidad y por qué abandonó la dolarización

Domingo Cavallo, "el mejor ministro de Economía de la historia", según dijo una vez el presidente Javier Milei, repasó su carrera en una extensa entrevista difundida este sábado. En particular, brindó detalles del Plan de Convertibilidad que implementó en 1991 y de por qué descartó la dolarización, una de las promesas más importantes del actual Gobierno sin fecha prevista.



"Yo estaba convencido de que el dólar tenia que jugar un rol importante. En ese momento, cuando en el ámbito académico se discutían problemas de hiperinflación, lo que aparecía como solución era la dolarización de la economía. El propio (Federico) Sturzenegger escribió su tesis sobre eso. A mí no me parecía la solución mas adecuada, pero sí entendía que era necesario permitir que la economía se dolarice todo lo que quisiera", recordó en la entrevista que brindó para el podcast "Shot Financiero".



Después de dos años como canciller del presidente peronista Carlos Menem, otro de los próceres del gobierno libertario, Domingo Cavallo asumió como ministro de Economía en 1991. Hasta entonces, el gobierno nacional no lograba controlar el proceso inflacionario, sufriendo una hiper en 1990. La dolarización era impulsada como una solución. Cavallo no estaba convencido.

"Yo quería preservar el peso, no por el rol que iba a jugar en ese momento, sino porque si en un futuro lográbamos recuperar algún tipo de credibilidad a su alrededor, podía ser una moneda fiduciaria que compitiera con el dólar, esa era la idea", reveló Cavallo.

"Ahí apareció la propuesta de crear la caja de conversión para estabilizar completamente el valor del peso pero respaldado en dólares. Eso fue la ley de convertibilidad. Las ideas las traíamos desde 1989, desde la primera hiper, pero el formato definitivo lo hicimos a principios de 1991, cuando asumí la responsabilidad de ser ministro", contó el exministro de Economía en el podcast.

Qué fue la Convertibilidad del uno a uno

La Convertibilidad implicaba la paridad 1 peso y 1 dólar. Se estableció con la sanción de Ley 23 928 en 1991. Fue una iniciativa del ministro de Economía Domingo Cavallo y tomada como propia por el presidente Carlos Menem.

En los primeros años logró bajar rotundamente la inflación que en 1990 fue del 2314%. "La inflación cayó como habíamos esperado, pero los dos o tres primeros meses había un 1% o 2% mensual, que para un régimen de convertibilidad era un poco alto . Eso ocurrió por el salto de los productos agropecuarios debido a la quita de retenciones. Pero después la tasa quedó por debajo del 1%. Si uno toma desde marzo de 1991 hasta marzo de 1992, en todo el año hubo menos de un 20% de inflación anual. Metimos un mecanismo de desindexación que terminó funcionando", explicó Cavallo en el podcast Shot financiero.

Con el paso del tiempo la convertibilidad fue cada vez más difícil de sostener y muchos críticos señalaron sus efectos negativos en términos de desocupación y pérdida de industria. Después del estallido del 20 de diciembre de 2001 y la renuncia del entonces presidente radical Fernando De La Rúa, fue derogada la ley de Convertibilidad en 2002 durante el gobierno interino de peronista Eduardo Duhalde..

