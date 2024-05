Vélez y Estudiantes definen hoy al campeón de la Copa

Estudiantes y Vélez se enfrentarán este domingo desde las 15.30, por la gran final de la Copa de la Liga Profesional 2024. Ambos equipos buscarán su primer título en la competición.

El Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero será el escenario donde el Pincha de Eduardo Domínguez, que salió segundo de la zona B, y el Fortín de Gustavo Quinteros, que finalizó cuarto en el grupo A, intentarán gritar campeón. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Estudiantes y Vélez a la final de la Copa LPF

Estudiantes dejó en el camino a Barracas Central con un contundente 3-0 en cuartos de final, mientras que en las semifinales del certamen eliminó al favorito, Boca. En el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Pincha logró reponerse de un 1-0, luego de estampar la igualdad desde el punto penal gracias a Edwin Cetré. Luego, en la tanda de penales, su arquero Matías Mansilla se lució, atajó dos y le dio la clasificación a la tan ansiada final.

Por su parte, Vélez viene de dar la sorpresa en los cuartos de final al eliminar al mejor equipo de la fase previa por 2-1, Godoy Cruz, tras quedarse con 10 hombres por la roja a Elías Gómez. Luego, los de Gustavo Quinteros volvieron a superar una parada brava en semifinales ante Argentinos Juniors: perdieron al goleador Braian Romero, expulsado a los 13 minutos de juego, supieron mantener el cero con su arquero Tomás Marchiori como figura y en los penales tuvieron más eficacia que su rival.

Cuántas finales de Copas Nacionales jugaron Estudiantes y Vélez en su historia

Estudiantes disputó 9 finales por el título de Copas Nacionales, de las cuales ganó 5 y perdió 4:

1917- Comp. Jockey Club: cayó vs. Independiente

1932- Competencia: perdió vs. River

1944- Adrián Escobar: triunfó vs. San Lorenzo

1945- Gral. Ramírez: triunfó vs. Boca

1967- Metropolitano: victoria vs. Racing

1968- Metropolitano: perdió vs. San Lorenzo

1983- Nacional: victoria vs. Independiente

2023- Argentina: victoria vs. Defensa y Justicia

2024- Supercopa Argentina: perdió vs. River

Vélez, por su parte, disputó 4 finales por el título de Copas Nacionales, de las cuales ganó 2 y perdió 2:

1979- Metropolitano: perdió vs. River

1985- Nacional: perdió vs. Argentinos Juniors

2013- Súper Final: victoria vs. Newell's

2014- Supercopa Argentina: victoria vs. Arsenal

La probable formación de Estudiantes vs. Vélez, por la Final de la Copa LPF

Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa, Fernando Zuqui, Thiago Palacios; y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

El posible once de Vélez vs. Estudiantes, por la Final de la Copa LPF

Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Agustín Bouzat, Francisco Pizzini, Thiago Fernández, Claudio Aquino, y Thiago Vecino o Alejo Sarco. DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes vs. Vélez, por la final de la Copa LPF: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 15.30

TV: TNT Sports y ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramirez

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Pablo Dóvalo

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero

El historial de Estudiantes vs. Vélez

Así está el mano a mano entre sí, luego de 185 partidos disputados:

68 triunfos de Vélez

64 victorias de Estudiantes

53 empates

Específicamente en Copas Nacionales, Estudiantes y Vélez se midieron en ocho ocasiones:

3 triunfos de Estudiantes

2 victorias de Vélez

3 empates

Con información de TN