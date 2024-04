Tipos de Miomas y su impacto en la salud femenina

En el programa De Esto Sí se Habla, la Dra. Mónica Gelsi, se refirió a la salud del útero, un órgano “con el tamaño de una pera con una capacidad de expandirse hasta el tamaño de una sandía con un embarazo”, expresó la profesional, pero propenso a padecer diferentes patologías si no se realizan los controles correspondientes.

Según explicó, los miomas pueden variar en tipo y ubicación, desde pequeños miomas subserosos que se sitúan en la pared externa del útero, “pareciendo orejitas", hasta miomas intramurales que se forman dentro de la pared uterina. Dependiendo de su tamaño y ubicación, pueden causar síntomas como menstruaciones abundantes y anemia, especialmente cuando se encuentran en la misma pared del útero.

La ginecológica explicó que aunque algunos miomas pequeños pueden no requerir tratamiento si no causan síntomas, otros más grandes pueden necesitar intervención quirúrgica. "He llegado a extraer miomas de hasta un kilo que ocupaban gran parte de la cavidad abdominal de la pelvis", comentó la doctora.

Cuando la intervención quirúrgica es necesaria, puede variar desde la extirpación del mioma hasta la histerectomía, que es la extirpación completa del útero. Aunque la histerectomía es una operación que requiere tiempo para recuperarse, no afecta la sensibilidad sexual de la mujer, que se encuentra en la vagina y la vulva.

Finalmente, la Dra. aclaró que no es necesario que una mujer revele su condición de útero ausente o extirpado si no desea hacerlo, ya que no es indispensable para las relaciones sexuales.