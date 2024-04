Para Fiore, reflotar el debate por la obligatoriedad de la educación es un operativo de humo y peligroso para el progreso del país

En comunicación con Aries, la ministra de Educación de la Provincia, Cristina Fiore, aseguró que la obligatoriedad de la educación está superada legislativamente y constitucionalmente desde el siglo XIX, pero que traerla al presente es peligroso para el desarrollo del país.

“La sociedad argentina siempre ponderó la educación y este diputado no solamente desconoce esta situación, sino la legislación, donde está establecido en la Constitución la obligatoriedad de la educación primaria”, apuntó Fiore.

Días atrás, el diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch había cuestionado que la escolaridad sea obligatoria, argumentando que el Estado no puede decidir si un chico va o no a la escuela y que esa debe ser una decisión exclusiva de los padres.

En ese sentido Fiore destacó que mientras la escolarización de las mujeres en algunos países todavía es bastante discutida, en la Argentina ya estaba establecida en el siglo XIX. “No es si yo quiero educo, constitucionalmente y legalmente es obligatoria, más allá que tenga la libertad de decirlo, es un pensamiento peligroso para el progreso del país”.

Si bien advirtió que el Congreso rechazaría un avance de este tipo, manifestó que detrás se esconde el pensamiento genuino de Javier Miliei, sus funcionarios y legisladores, porque “todo operativo de humo tiene un trasfondo de realidad”.

La titular de la cartera de Educación afirmó que esto se puede vislumbrar a las claras, porque la educación no está establecida dentro de los puntos del Pacto de Mayo y la quita del Incentivo Docente, por lo cual Salta demandó a Nación a través de una acción de amparo ante la Corte Suprema.

“El FONID integra el 10% del salario de los docentes que se retiró del presupuesto. Antes habían palabras del vocero, pero lo cierto es que mediante el DNU 280 se tradujo en la eliminación directa de las partidas que estaban contempladas”, terminó.