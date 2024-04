Diputado libertario contra la educación obligatoria: "No te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller"

El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch cuestionó este domingo que la escolaridad sea obligatoria, argumentando que el Estado no puede decidir si un chico va o no a la escuela y que esa debe ser una decisión exclusiva de los padres.

"Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad", dijo el legislador libertario durante una entrevista en FM Milenium.

"¿Como va a ser el Estado el que decide sobre el chico? A mi ni se me ocurre una cosa más invasiva", agregó.



Sin apartarse de sus argumentos, el diputado subrayó que considera fundamental a la educación y que justamente por eso debe decidirse a partir de la libertad de los individuos.

"La educación es el eje de la civilización (...) Porque decimos que es importante la educación, ¿cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación? ¿Al Estado, al Ministerio de Educación?", reflexionó.

En el final de una semana en el que desde el mismo Gobierno se cuestionó el adoctrinamiento en las escuelas tras la polémica por el discurso de una docente en un acto por la Guerra de Malvinas, "Bertie" reforzó esos cuestionamientos y trasladó a las familias la responsabilidad de educar y formar.

"Lo que se supone de una familia es que traes un chico al mundo para educarlo, para protegerlo, para que sea una mejor persona, y para que cambie el mundo. Entonces, ¿cómo se te ocurre que va a tener mejores intenciones el burócrata de una casa de gobierno? ¿Va a decir lo que tiene que hacer la gente?", dijo, reforzando su teoría.

"Yo creo en el individuo, creo en las decisiones que tomemos en nuestras vidas, y creo que el Estado está solo para proteger los derechos individuales e impartir justicia", agregó.

