Comienza a transcurrir el tiempo de definir acuerdos. Tanto la Nación como las Provincias deben construir consensos que no pongan en riesgo la pretensión del gobierno de Javier Milei de eliminar el déficit fiscal y reducir la inflación y eviten que los gobernadores caigan en el riesgo de no poder pagar sueldos.

Los últimos acontecimientos en la ciudad de Rosario pusieron al tope de la agenda pública el crecimiento del narcotráfico. Pese a que no es una situación novedosa ni limitada a esa ubicación geográfica, concentró la atención ciudadana y permitió que también se habilitara el análisis de la situación en una provincia fronteriza como la de Salta.

El sector docente no asegura el inicio de clases ni un año lectivo normal, si el Gobierno Nacional no extiende el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años. En la Provincia se sigue negociando el incremento salarial para los primeros cinco meses del año pero la aplicación de medidas de fuerza no se descarta.