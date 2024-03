Cargnello: “Dios quiere ser garante de nuestra dignidad y de nuestra libertad”

Este Jueves Santo se conmemoró la Última Cena de Jesús con sus discípulos y la institución de la Eucaristía, siendo el pan y el vino símbolos del cuerpo y sangre de Cristo. Al mismo tiempo, se recuerda el lavatorio de los pies.

El arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, encabezó la Misa de la Cena del Señor en la Catedral Basílica ante una concurrida presencia de fieles. Además, realizó el lavado de los pies a 12 niños de las parroquias de la Ciudad, quienes se prepararan para recibir la eucaristía este 2024.

“Dios es buscador permanente de nosotros, nos busca una y otra vez, y no se cansa de buscarnos”, manifestó el Arzobispo, invitando a los cristianos a disponer el corazón para recibir nuevamente el amor de Dios.

En tal sentido, enfatizó el religioso que “Dios quiere ser garante de nuestra dignidad, de nuestra libertad y de la humanidad entera”, más allá de “nuestras faltas y pecados”.

De esta manera, Cargnello remarcó que esta Semana Santa es una oportunidad para establecer una alianza, así como lo hizo Abraham y Moisés en el Antiguo Testamento, “Jesús viene para hacerse consanguíneo, en su encarnación se hace uno de los nuestros y nos hace a nosotros de su sangre”.

“Si pudiéramos entrar en esta verdad, cambiaría nuestra vida”, exhortó. “Somos hermanos suyos y somos hechos hermanos entre nosotros”, agregó.

Según señaló Cargnello, celebrar la Eucaristía es “entrar en ese misterio de amor que nace desde el padre, se derrama abundantemente desde Jesús y va transformando la historia de generación en generación”.

En esa misma línea, aseguró que solo puede ser posible si los hijos de Dios dejan que él les sirva como si yo fuera su amo, y no su esclavo. “Ese gesto tiene que ser continuado por mí que me ha hecho consanguíneo y me da la prueba de una fraternidad cargada de fraternidad”.

“Tiene que impulsarme que me convierta en vehículo de su caridad para el servicio de mis hermanos porque frenamos con nuestros egoísmos con nuestras indiferencias esa fuerza del amor de Dios. Sería un gesto vacío si no nos transforma el corazón”, completó.