Francos vendrá a Salta este martes: “Conversaciones importantes para avanzar con el Pacto de Mayo”

Se trata de la Superintendencia de Servicios de Salud. Los ahora ex funcionarios duraron menos de dos meses en sus cargos.

El concejal capitalino aseguró que, siguiendo estos “10 mandamientos”, no hay forma que la economía del país no crezca. Felicitó al gobernador Sáenz por no descartarlo inmediatamente y que haya manifestado la posibilidad de apoyarlo.