Políticos salteños se reinventan por la motosierra de Milei

Se cumplieron cien días desde que Javier Milei llegó a la presidencia de la Nación. En diálogo con Aries, el consultor político de Droit Consultores, Pedro Buttazzoni, hizo un balance de la gestión y de cómo repercutió en las provincias e intendencias.

“El contexto nacional impacta directamente en las provincias y municipios, tanto gobernadores como intendentes están cien por ciento condicionados por los recortes y el ajuste fiscal nunca antes visto”, advirtió el consultor.

En este sentido, consideró que están sumidos en la “incertidumbre” pese a la experiencia en la gestión pública, como la tiene el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, por ejemplo.

“De alguna manera se lo ve descolocado en una provincia que no sabe con lo que cuenta, no termina de arrancar; no tiene presupuesto, no tiene prioridades claras para hacia dónde va a ir”, indicó. A su vez, subrayó que, si bien desde lo discursivo su fuerte fue la obra pública, algo que se ha caído con el nuevo gobierno, ahora debe “reinventarse” y poner a prueba su capacidad de gestión.

“Un gobernador que se tiene que reinventar en un contexto que le es incómodo a su forma de hacer política y a sus principales atributos de gestión históricos, hoy no tiene forma de alimentar esos atributos”, agregó.

Pese a enfocar en el norte, Buttazzoni, afirmó que la situación es la misma en todo el país.

“Hay una reconfiguración política tan profunda que obliga a los gobernadores a una reforma hacia adentro, hacer gestiones, priorizando unos temas por sobre otros”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, el consultor político Pedro Buttazzoni, analizó los cien días del municipio Capital con Emiliano Durand en la intendencia.

En su análisis, sostuvo que la gestión, al igual que en la provincia, “no arrancó” condicionada por el contexto nacional.

Durand tiene el 50% de imagen positiva y un 30% que prefiere no evaluar la gestión, porque a su criterio, “todavía no le carga la culpa del estado del municipio”, añadió.

Por otro lado, Buttazzoni, señaló que la situación se extiende al interior de la provincia y advirtió por los gastos corrientes de las comunas, en donde el 80% de su presupuesto se ve comprometido.

“Estamos en una situación bastante complicada para todos los gobiernos”, remató el consultor político en Aries.