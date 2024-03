Comerciantes de Orán advierten que Salta paga la luz más cara del país: "Jujuy paga la mitad"

El comercio salteño es uno de los sectores que peor la está pasando por los aumentos en las tarifas de la luz de Edesa. Así lo expresó, en diálogo con Aries, el presidente de la Cámara de Comercio de Orán, Ariel Sablouk.

“La verdad que la cosa está complicada”, admitió, en el marco de los aumentos impulsados por el gobierno nacional de Javier Milei, la devaluación y la eliminación de subsidios.

Sablouk contó que, ayer lunes, el sector se reunió con el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia; el gerente de Edesa y legisladores de los departamentos Orán y San Martín.

Del encuentro, el representante de los comercios de Orán, remarcó que más que “palmadas en la espalda”, necesitan, “que nos den un servicio como la gente, tenemos 180, 190 de tensión y es cuando más consumen los electrodomésticos, los aires acondicionados por intentar funcionar y chupan el doble de electricidad”, denunció.

En este contexto, Soblouk, señaló que “Salta paga la luz más cara del país”, y comparando los valores de la provincia vecina de Jujuy, aseguró que “Salta paga el doble”.

El titular de la Cámara de Comercio de Orán, para graficar la situación, contó que cuenta con tres medidores, precisando los aumentos que sufrió en el último mes.

“En un medidor, en enero pagué 559 mil pesos –tenemos el mismo consumo todo el año porque las cámaras no las apagamos- en febrero 1.439.000, un 257,3% de aumento; en el otro medidor pagué 33.890 en enero y en febrero pagué 61.043 pesos, un 180,12%; y en el tercer medidor, en enero me cobran 265.716 y en febrero me cobraron 433,758, con un aumento del 163,24%”, detalló.

“Tenemos pérdidas en el negocio y encima tenemos que pagar boletas catastróficas”, se quejó.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Comercio de Orán, al escuchar las explicaciones de la empresa Edesa que hablan de pérdidas de rentabilidad y una deuda de 21.000 millones de pesos con CAMMESA, ironizó: “Si soy empresa, cierro y me voy a mi casa”.