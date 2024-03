Crisis en el comercio salteño: “Estamos sobreviviendo”

El apagón de la energía eléctrica que afectó al NOA en la tarde del jueves impactó negativamente en los comercios salteños, particularmente, los gastronómicos ya que sin luz vieron afectadas las ventas y algunos tuvieron la pérdida de la producción al no poder refrigerar los productos.

Sonia de una confitería ubicada en calle España al 700 expuso en Aries la grave situación que atraviesa el sector. Advirtió por los costos de las tarifas de la energía eléctrica y la caída de las ventas.

Refiriéndose al apagón de ayer, Sonia remarcó que las pérdidas las tuvo en las ventas por no poder cobrar a los clientes ya que no pudo utilizar los medios electrónicos de pago. En cuanto a la mercadería, la mujer, subrayó que, a diferencia de otras épocas, el comerciante no puede tener un stock por los costos lo que hizo que la producción la pudiera resguardar en los freezer.

En tanto, sobre la situación en general, Sonia sostuvo que, en comparación a marzo del 2023, hubo una pronunciada caída en las ventas, pese que se expandió a otros rubros, aparte de cafetería ofrece pizzas, pastelería y hasta menú del día. Si la situación no fuera grave por sí sola, el incremento exponencial en las facturas de la luz puso en aprietos la sostenibilidad del comercio, indicó.

En este sentido, contó que de pagar 250 mil pesos de luz, ahora le llegó la factura con 850 mil.

“Estamos sobreviviendo”, se lamentó Sonia en Aries.