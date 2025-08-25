El espacio funciona de lunes a viernes, de 17 a 19 h, en la sede de campo Castañares. De forma gratuita para los estudiantes se ofrecen infusiones como té, café, mate y leche chocolatada.
Por manejar ebrios, más de 150 conductores perdieron los puntos del Scoring en la ciudad
A cargo de PAVICEI se realizó esta mañana en la Escuela de Emprendedores una charla a los infractores viales por manejar bajo los efectos del alcohol.Salta25/08/2025
Esta mañana, la Escuela de Emprendedores fue el escenario de una nueva charla brindada por miembros de Pavicei (Padres de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables) a infractores viales.
La misma estuvo destinada a más de 150 personas que perdieron los puntos del Scoring por manejar bajo los efectos del alcohol. Los integrantes de Pavicei (buscaron concientizar a los conductores.
«Hoy terminan el curso para recuperar los puntos del scoring quienes los perdieron por manejar ebrios. El curso consta de tres clases, las cuales culminan hoy con los exámenes y con la charla para concientizar», explicó Oscar Funes, director de Educación Vial.
«Nosotros apuntamos a que tomen conciencia en el momento de agarrar el volante y entregar la llave si han consumido alcohol. Siempre esperamos que a partir de esta charla le hayamos tocado un poquito el corazón, que sepan que pueden ocasionar una tragedia muy grave para la sociedad», dijo Sonia Méndez, titular de PaViCEI Salta.
Durante la jornada, los integrantes de la organización visibilizaron diversas situaciones con imágenes y videos que llegaron a impactar y conmocionar a los presentes.
Cabe destacar que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial continuará con estas acciones, que son el tercer paso para volver a recuperar los puntos de Scoring. Se busca que los conductores mejoren, para así garantizar el orden y la seguridad vial en la ciudad.
“Inversión sostenida”: La Policía sumó nuevos vehículos, más de 300 en la gestión de Sáenz
El gobernador Sáenz entregó las unidades a la Policía. El ministro Solá Usandivaras destacó la inversión sostenida en seguridad. En lo que va del 2025 son 72 unidades y se prevé la compra de 48 motocicletas.
Sáenz: “Salud, Educación y Seguridad nunca es un gasto, es una inversión para todos los salteños”
El gobernador de la provincia realizó la entrega de nuevos vehículos para la policía de Salta y sostuvo que “la inseguridad es un problema del país, por lo faltan políticas públicas para estos momentos tan difíciles”.
Fin de semana trágico en las rutas de Salta: dos muertos y cientos de infracciones
La Policía controló más de 8900 vehículos y labró más de 900 actas por violaciones a la Ley de Tránsito; ya son 76 las víctimas fatales en lo que va del año.
Identificaron al conductor que volcó y se dio a la fuga en San Lorenzo
La policía confirmó la identidad del hombre de 58 años tras el accidente de su camioneta y continúa con la investigación judicial por su escape.
Vinculan incendios del viernes al robo de cables para extraer el cobre y el consumo de drogas
Ante la alerta por vientos fuertes, el Municipio de Salta activó el Comité Operativo de Emergencia (COEM) para asistir a las familias afectadas por los focos de incendio.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".