Macron dijo que podría enviar tropas a Ucrania y desató una tormenta en Europa

La propuesta, lanzada por primera vez, desató polémica: varios países rechazaron la idea, entre ellos Alemania, Italia y España. Y el gobierno de Rusia respondió enseguida.

"No le conviene para nada a esos países, y deben ser conscientes de ello", declaró este martes el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov a los periodistas, en referencia a la propuesta que presentó el presidente de Francia y consideró que el simple hecho de plantear esa posibilidad supone "un nuevo elemento muy importante" en el conflicto.

El portavoz respondió si la presencia de tropas de países miembros de la OTAN en Ucrania desembocaría en una confrontación directa entre la Alianza atlántica y Rusia. "En ese caso tendríamos que hablar no de una posibilidad, sino de la inevitabilidad" de esa confrontación, dijo.

"Y esos países tienen que preguntarse si (la confrontación con Rusia) les conviene, y sobre todo, si les conviene a sus ciudadanos", advirtió Peskov.

Tras una conferencia internacional de apoyo a Ucrania, que reunió este lunes en París a 21 jefes de Estado en el Elíseo, Macron reafirmó el compromiso de París con Ucrania.

"La derrota de Rusia es esencial para la seguridad y la estabilidad en Europa", afirmó en conferencia de prensa.

De hecho, el envío de tropas occidentales sobre el terreno a Ucrania no debería "excluirse" en el futuro, afirmó Macron, considerando sin embargo que "no hay consenso" en esta etapa sobre esta hipótesis.

“Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, supuesta y respaldada. Pero en esta dinámica no hay que excluir nada. Haremos todo lo necesario para que Rusia no pueda ganar esta guerra”, explicó el Jefe de Estado francés.

El mandatario no quiso decir más sobre la posición de Francia sobre esta cuestión, alegando una "ambigüedad estratégica que acepto". Pero aclaró: "No dije en absoluto que Francia no estuviera a favor. No eliminaré la ambigüedad de los debates de esta tarde dando nombres. Yo digo que se mencionó entre las opciones”.

Polémica

Francia nunca antes había mencionado esta opción. Interrogado al final de la reunión en el Elíseo, el primer ministro holandés, Mark Rutte, aseguró que la cuestión del envío de tropas terrestres no estaba en el orden del día. Es el candidato favorito a liderar la OTAN próximamente.

"Muchas personas que dicen nunca, nunca hoy son las mismas que hace dos años decían 'nunca tanques, nunca aviones, nunca misiles de largo alcance'", continuó Macron. “Tengamos la humildad de constatar que muchas veces hemos llegado tarde, entre seis y doce meses. Éste era el objetivo del debate de esta tarde: todo es posible si es útil para alcanzar nuestro objetivo”, dijo.

El presidente francés recordó, no obstante, que los aliados de Kiev "no están en guerra con el pueblo ruso", sino que "simplemente no querían dejarles ganar en Ucrania".

El envío de tropas occidentales a Ucrania “no es en absoluto relevante en este momento”, insistió el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el día después de la declaración de Emmanuel Macron. "No hay demanda" por parte ucraniana de tropas terrestres, afirmó. Por tanto, “la cuestión no es actual”, insistió, sin excluir por ello esta posibilidad en el futuro.

El jefe de Estado francés también anunció que los aliados de Ucrania crearían una coalición para entregar misiles de mediano y largo alcance a Ucrania. Se decidió “crear una coalición para ataques profundos y, por tanto, misiles y bombas de mediano y largo alcance”, dijo.

Horas antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lamentó haber recibido “desafortunadamente” sólo el 30% de los “millones de proyectiles que la Unión Europea” había “prometido” a Ucrania.

“Juntos debemos asegurarnos de que Putin no pueda destruir lo que hemos logrado y no pueda extender su agresión a otros países”, declaró también el presidente ucraniano, que desde hace meses reclama más armas y municiones a Occidente.

Macron enumeró cinco “categorías de acciones” con consenso: ciberdefensivas; coproducción de armas, capacidades militares y municiones en Ucrania; la defensa de países directamente amenazados por la ofensiva en Ucrania, como Moldavia; la “capacidad de apoyar a Ucrania en su frontera con Bielorrusia con fuerzas no militares” y operaciones de remoción de minas.

Compra de municiones

Varios países europeos apoyan la iniciativa checa para que la UE compre municiones fuera de Europa para apoyar aún más el esfuerzo bélico de Ucrania, dijeron los participantes de la reunión sobre la ayuda a Kiev, el lunes en París.

"La iniciativa checa goza de un gran apoyo de varios países", declaró el primer ministro de ese país, Petr Fiala, al final de esta reunión que reunió a más de 25 países aliados de Kiev, en el palacio presidencial del Eliseo.

"Es un mensaje muy fuerte enviado a Rusia", declaró el líder, asegurando que quince países estaban dispuestos a sumarse a esta iniciativa que pretende responder a la escasez de municiones, en particular de proyectiles de artillería, para Ucrania.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, afirmó que su país aportaría "más de 100 millones de euros" al plan checo y que "otros países seguirían" este camino. "En cuanto a las municiones, existe una muy buena iniciativa checa que consiste en comprar municiones y proyectiles en todo el mundo para Ucrania", explicó

Críticas a Macron

Numerosos diputados de La France Insoumise y el jefe del Partido Socialista criticaron duramente al presidente de la República, que no descarta enviar tropas militares occidentales a Ucrania contra Rusia.

Varios líderes políticos de izquierda, en particular el rebelde Jean-Luc Mélenchon y el socialista Olivier Faure, rechazaron la noche del lunes las declaraciones de Macron sobre la guerra en Ucrania.

“La guerra contra Rusia sería una locura”, respondió en las redes sociales el líder de la Francia rebelde, Jean-Luc Mélenchon, calificando de “irresponsables” los comentarios de Macron.

"Enviar tropas a Ucrania nos convertiría en beligerantes. Esta escalada verbal belicosa de una potencia nuclear contra otra gran potencia nuclear ya es un acto irresponsable", protestó el ex candidato a las elecciones presidenciales.

“¡Ya es hora de negociar la paz en Ucrania con cláusulas de seguridad mutua!”, añadió.

Los socialistas se opusieron. "Apoyar la resistencia ucraniana, sí. Ir a la guerra con Rusia y arrastrar al continente. Una locura", escribe el primer secretario del PS, Olivier Faure, que considera "preocupante" la "ligereza presidencial" sobre el tema.

Clarín