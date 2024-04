El Grupo Horizonte S.A. - ante la Secretaría de Trabajo de la provincia de Salta - dio inicio al Procedimiento Preventivo de Crisis con la intención de despedir a 27 trabajadores con el 50% de indemnización pagada en cuotas y sin indexación por inflación. Los sueldos están congelados desde noviembre de 2023.

Hasta hoy 30 de abril los empleados tienen plazo para adherirse a la propuesta de empresa vinculada con la familia Romero.

En diálogo con Aries, el secretario general del Sindicato de Prensa de Salta (SIPRENSAL), Fernando Díaz, aseguró que, luego de tomar contacto con los balances contables de la empresa surge que no existe tal crisis, además advirtió una serie de irregularidades que el sindicato detectó.

“El lunes 15 de abril hemos presentado un escrito donde hemos rechazado este Procedimiento Preventivo de Crisis”, manifestó el gremialista. A esto, explicó los motivos al advertir inconsistencias formales que, a su juicio, el Grupo Horizontes S. A. no cumplió desconociendo la Ley de Contrato de Trabajo.

1 – “No conocemos en ese expediente - que presentó el 5 de abril - la nómina de trabajadores, por lo tanto no sabemos si se está respetando el porcentaje que exige el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que si se quiere despedir colectivamente a más del 15% tiene que habilitar este Procedimiento Preventivo de Crisis. No sabemos si se respeta ese porcentaje”.

2- “No se ha respetado el gradualismo. La Ley de Contrato de Trabajo establece que se va de menor a mayor, primero con los que tienen menor antigüedad, menos cargas sociales, y acá hay gente que está a cuatro o cinco años a jubilarse con 58 o 60 años”.

3- “Otra irregularidad es que no hemos conocido un plan de medidas paliativas a la supuesta crisis que ellos hacen mención. La ley es clara dice que en los años anteriores (3 o 4 años) el Grupo tiene que presentar un plan o un paquete de medidas paliativas para sortear la crisis y una vez que ello fracase recién llegar al despido. Eso no lo vimos, no hay un plan de trabajo que haya elaborado el Grupo Horizonte S.A con sus trabajadores”.

4- “Otra irregularidad es que hay chicos con tutela sindical que es un amparo que tiene la Ley 23.551 para que las y los trabajadores que formen parte del sindicato. Hay tres chicos con tutela sindical”.

Así las cosas, Fernando Díaz, sostuvo que son muchas las irregularidades que detectaron, y a esto agregó que tras acceder a los balances contables del período 2020-2022 surge que tal crisis que acusa la empresa no existe, por más que si se advierta una caída en las ventas como argumenta el grupo empresario. El balance del 2023 se desconoce en su integridad, señaló Díaz.

“Desde el punto de vista económico nuestros asesores nos han indicado que el grupo no tiene una crisis, goza de buena salud financiera y es sostenible”, manifestó el sindicalista.

En ese sentido, el representante de los trabajadores de prensa afirmó que desde el sector entienden que “no hay crisis, sino una oportunidad del momento político que se ve”.

“Hoy el periodismo se ve acechado y está en peligro porque se están cerrando medios, redacciones y cada vez son menos las voces que vamos a escuchar contando lo que está sucediendo en la realidad. Es una situación muy preocupante”, reflexionó Fernando Díaz en Aries.