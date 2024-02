Cuaresma: La Iglesia Católica instó a los salteños a hacer “ayuno de lengua”

Este miércoles comenzó el tiempo de Cuaresma, que son los 40 días de preparación para la Pascua. Pasó el Carnaval y desde la Iglesia Católica de Salta invitan a los salteños a la reflexión sobre los tres pilares que sostienen la Cuaresma: La Oración, el Ayuno y la Limosna.

En comunicación con Aries, el vicario episcopal de la Catedral Basílica de Salta, padre Javier Romero meditó sobre el verdadero significado de la Cuaresma para los cristianos.

“Se abre un tiempo fuerte con un signo visible que es la imposición en la cabeza de la ceniza, haciéndonos recordar que no somos nada sin Dios, que somos polvo y que Dios nos devuelve no solamente la gracia sino la vida eterna”, declaró.

En sintonía, informó que en cada una de las misas desde hoy, miércoles 14 de febrero, habrá imposición de cenizas.

“En la Catedral Basílica de Salta se celebrarán misas a las 7, 8, 9:30, 10:30 y 11:30. Por la tarde serán a las 19 y 20:30, esta última presidida por monseñor Mario Cargnello”, detalló.

Al respecto de los pilares de la Cuaresma, el padre Romero, señaló que con la oración se refuerza la relación con Dios.

Del ayuno, recalcó que, no solo se trata de alimentos, sino de la “lengua”.

“Es un ayuno espiritual que hay que hacer, tratar de no hablar mal del otro, no usar la lengua para difamar al otro”, explicó, a lo que agregó que se refiere en “dominar la voluntad y no tomar mate en cuero ajeno”, ironizó.

Un tiempo que debe servir para autoevaluarse y dejar de culpar al otro de lo que pasa.

“La Cuaresma tiene que ayudar a revisarme que yo puedo tener errores, dificultades; es tratar de mirarme profundamente hacia adentro y hacer autocrítica positiva”, añadió.

Sobre la limosna, otro de los pilares de la Cuaresma cristiana, advirtió que el verdadero significado no es dar de lo que sobra sino lo que cuesta, siendo la caridad la herramienta para ayudar al prójimo.

En este contexto, el Vicario Episcopal llamó a los cristianos a “reflexionar la importancia de nuestra vida en Dios, es un volver a Dios”, concluyó.