Paritarias: sindicatos rechazaron la propuesta del Gobierno salteño

En la tarde de este viernes, funcionarios provinciales y Secretarios Generales de diferentes sindicatos celebraron una nueva reunión paritaria. Según lo informado, el ofrecimiento del Gobierno fue incrementar los sueldos un 39% - en tramos – hasta julio.

“Fue una mesa paritaria de todos los sectores de la Administración Pública provincial y también estuvieron docentes privados”, informó – en ‘Hablemos de Política’, por Aries – Victoria Cervera, secretaria General de SITEPSA, y continuó: “Fue complicado, se nos hizo una oferta, la cual se pasó a un cuarto intermedio para analizarla y hacer una contra propuesta. Sucedió que quedaron dos Secretarios de Estado, los Ministros se retiraron y consideramos que esto es improcedente, se supone que en una paritaria tiene que haber diálogo”.

Explicó la dirigente que, ante el suceso, se decidió labrar un acta dando cuenta de la acción y, especialmente, dejando en claro los puntos que deberían discutirse.

“La forma en que nos vienen liquidando – enero, febrero y marzo – en relación a un acuerdo que hicimos a principios de este año y que nosotros consideramos que la interpretación de esa acta no es la misma que hace el gobierno. Planteamos la necesidad de tener paritarias mensuales. La propuesta de gobierno llega hasta julio, pero, en este contexto, es necesario tener plazos más cortos”, indicó Cervera.

Otro de los puntos – señaló – es que los acuerdos paritarios deben tener como base de cálculo el mes inmediato anterior, y no como se hace actualmente en base al mes de diciembre de 2023.

“Esta es una base para continuar con el dialogo para que tengamos una respuesta concreta, no se pudo lograr porque los Ministros se fueron. Quedamos los Secretarios Generales. El lunes o martes no volverían a convocar. Lo que percibimos es que tenemos paritarias donde no hay negociación, no hay dialogo, si no aceptamos, después toman decisiones administrativas y liquidan los sueldos”, finalizó Cervera.