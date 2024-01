La Cámara de Diputados no logró dictaminar sobre la ley ómnibus que trata el Congreso. En Salta, se abrieron las paritarias del sector público, con bajas probabilidades de arribar a acuerdos en lo inmediato.

La actitud del gobierno de Gustavo Sáenz parece más cercana a la resolución de las urgencias de la población. Las encuestas nacionales que se van conociendo dan cuenta que la principal preocupación es la inflación. Los altos índices que se vienen midiendo no permiten suponer que puedan resolverse ni siquiera en el primer semestre del año y de allí que se espera que también suban los ingresos para no frustrar los esfuerzos que se realizan para mantener el precario equilibrio de los presupuestos familiares. La convocatoria a la paritaria del sector público es, al menos, un gesto de comprensión de la angustia ciudadana pero con escasas posibilidades de buenos resultados.

La primera reunión repitió la práctica de poner a la dirigencia gremial del sector al tanto del estado de las cuentas públicas. La del Ministro de Economía y Servicios Públicos fue una exposición de intenciones en el marco de una situación compleja que no se configura con decisiones propias del gobierno local. La dependencia que la administración tiene de las disposiciones nacionales se corporizó en los datos expuso el contador Roberto Dib Ashur, quien ató la evolución de gastos y recursos a lo que se vaya definiendo en el ámbito de la gestión que encabeza Javier Milei.

Hay transferencias automáticas que especialmente se vinculan a la distribución de recursos coparticipables, que no generan otra preocupación que su exigüidad; Salta no figura entre las provincias más favorecidas. El alivio de la tensión que genera la insuficiencia de esa masa dineraria frente a demandas sociales perentorias venía lográndose con las llamadas Transferencias No Automáticas, a través de las cuales la Provincia recibió el año pasado más de $47 mil millones, un 8% del total del presupuesto de unos 618 mil millones de pesos aprobado para 2023. Llegaron como subsidios para el transporte, el pago del incentivo docente y programas vinculados con la salud, educación, discapacidad, entre otros. Luego que se aprobara para la Nación la prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal anterior, no hay otras definiciones y de allí que el titular de la cartera de Hacienda fue categórico al indicar que no asumirá compromisos que no pueda cumplir y que puedan dañar- no ya una situación de equilibrio fiscal- sino el funcionamiento de todas las áreas de gobierno.

La dirigencia sindical se fue de la reunión tal como llegó porque ni siquiera pudo imponer su intención de cerrar la negociación colectiva del año anterior antes de hablar de los incrementos para 2024. No era un cálculo difícil porque se trataba de cubrir una diferencia de 80 puntos entre el aumento salarial aplicado el pasado año y la inflación en ese período.

Es que nada es sencillo en este tiempo. La discusión paritaria seguramente no dejará de lado la referencia al congelamiento de sueldos de las autoridades y a las restricciones de gastos. Pero hay algo más doloroso: se están restringiendo prácticas quirúrgicas en los hospitales del sistema estatal. Y recién es enero.

Salta, 19 de enero de 2024