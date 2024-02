La reunión de un grupo de gobernadores en Salta fue más que un sentido homenaje al heroísmo de los patriotas que construyeron los cimientos de la Nación. En realidad, forma parte de un movimiento en un marco que poco y nada dice de la página histórica escrita hace más de 200 años aunque sigue la lucha, que es por recursos entre el interior y el centralismo.

En el punto en que se encuentra la puja, hubiese sido ideal que la reunión contara con la participación del Presidente de la Nación y los mandatarios de los 24 distritos. La necesidad de acercamiento es compartida por todos pero los intereses no confluyen a la hora de encarar el modo de acortar distancias.

El gobernador Gustavo Sáenz no abandona su vocación de diálogo aunque solo las dificultades que genera la insuficiencia de recursos para llevar adelante su gestión dan razón a la intención de establecer un vínculo, que no parece ser promovido por la otra parte; por el contrario, cualquier señal de acercamiento es rechazada incluso con dureza. Cabe recordar que el titular del Ejecutivo salteño fue tildado de traidor por el presidente Milei cuando se frustró la aprobación de una ley de su interés.

Mientras el país se debate en una crisis, que no alcanzó su pico porque lo peor del ajuste va a estar entre marzo y abril según reiteró este lunes el Ministro de Economía de la Nación, los gobernantes tratan de acomodar sus cargas. Ello explica que no haya un frente común de gobernadores y cada cual intente asegurar su cuota de poder, mientras se llega a una salida de un ajuste con pocos antecedentes en varias décadas.

La cercanía del inicio del período ordinario de sesiones del Parlamento está sugiriendo un cambio en la forma de tratar las cuestiones de Estado. Lo actuado hasta ahora se llevó adelante con sesiones extraordinarias pero el cepo que significa la convocatoria del Ejecutivo está a punto de caer y de allí en adelante, será el Congreso el que vaya decidiendo qué y cómo se tratan las iniciativas legislativas, que ya se van acumulando en ambas Cámaras.

La posición presidencial se asienta sobre la legitimidad que le da una mayoría obtenida en una elección pero a esa decisión ciudadana debe acompañarla con resultados. "Es heroico lo que está haciendo la gente", reconoció el titular de la cartera económica, quien ofreció su compromiso de alcanzar “un crecimiento basado en fundamentos macroeconómicos sostenibles con mejor trabajo y mejor salario".

El gobierno provincial, en tanto, está buscando alternativas para enfrentar las consecuencias de la restricción en el giro no automático de recursos y de la suspensión de la obra pública. El aparato económico privado ya está dando señales de agotamiento frente a un mercado interno que frenó su demanda.

Que no haya planteos conjuntos de las provincias no significa que los graves problemas no existan. Solo convierte al diálogo político en una tarea más esforzada, mientras se transitan caminos alternativos que ofrece el sistema institucional, como es el de llevar los reclamos a la Justicia.

La gobernabilidad transita un tiempo difícil y se sostiene por una actitud social tolerante.

Salta, 20 de febrero de 2024