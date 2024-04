Se renueva la esperanza de que esta vez se escuche la voz de diez provincias que tienen identificados sus problemas y definidas las soluciones pero que reconocen que quienes centralizan las decisiones no ponen los ojos donde realmente están las necesidades.

El sector docente no asegura el inicio de clases ni un año lectivo normal, si el Gobierno Nacional no extiende el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años. En la Provincia se sigue negociando el incremento salarial para los primeros cinco meses del año pero la aplicación de medidas de fuerza no se descarta.