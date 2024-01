Multas en la ciudad: “No tienen una mirada recaudatoria, sino de seguridad vial”

El mes de enero apunta a marcar un récord en cantidad de multas de tránsito en la ciudad de Salta, y en diálogo con Aries, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, Matías Assennato defendió la gestión remarcando que los operativos que se despliegan en la capital salteña no persiguen un fin recaudatorio, sino de concientización.

“Estamos recuperando las calles y la policía municipal de tránsito está nuevamente en las calles”, manifestó el funcionario, en alusión a la gestión de la exintendenta, Bettina Romero, que tuvo “otra modalidad de trabajo”.

Assennato lamentó que son muchos los salteños que no respetan las normas viales, desde manejar con el celular en la mano, no usar el cinturón de seguridad hasta el no uso del casco, por mencionar algunas violaciones.

“No estamos haciendo multas, estamos haciendo mucha educación vial, sin embargo es alto el número de salteños y salteñas que al no cumplir con las normas de tránsito, antes hacían lo que no estaba permitido”, expuso.

En ese sentido, explicó que “no tiene una mirada recaudatoria, sino de generar seguridad en el tránsito”, con el fin de que “tengamos una ciudad donde los salteños y salteñas respeten las normas de tránsito”, justificó.

El titular de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta, además, apeló a la conciencia y voluntad de los salteños para modificar las conductas imprudentes.

En otro orden, consultado sobre el personal que cuenta su área -en la gestión anterior se advirtió que no era suficiente-, Assennato dijo que no se incorporaron más trabajadores, sino que se logró “redistribuir el trabajo”.

“Nos generaba inquietud qué pasaba y por qué no se veía la presencia en las calles y los mismos oficiales nos decían que querían volver a ser útiles para la sociedad. Había otros objetivos que se marcaban desde la gestión (anterior) y seguramente Tránsito y Seguridad Vial no era parte de la prioridad”, concluyó el Secretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Capital.