La actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pronunció mal una palabra en inglés, admitió su error, pero aprovechó para lanzarse contra la ex vicepresidente.

Bullrich se encontraba en Rosario de Santa Fe, donde presentó el “Plan Bandera”, con miras a combatir el narcotráfico, frente a empresarios, políticos y otras figuras nacionales. Allí pronunció la palabra “think tank” (“laboratorio de ideas”) reiteradas veces, hasta que le salió correctamente: “Parezco Cristina Fernández de Kirchner hablando inglés”, dijo para disimular.

A pesar de eso, la funcionaria aclaró: “Pero yo sé inglés”. “Think tank, think tank, ahora lo voy a decir bien”, continuó. La situación generó risas de complicidad en la audiencia, pero Bullrich no se quedó con eso y decidió profundizar con su pronunciación: “I speak English perfectly, I went to an english school so I can speak English, but”…(Hablo inglés perfecto, fui a una escuela inglesa, pero…) Lo dije mal, qué va a hacer”, terminó la frase en español.