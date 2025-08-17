Randazzo encabezará la lista de diputados de Provincias Unidas en Bs As

El diputado nacional y ex ministro de Transporte Florencio Randazzo será el primero de la lista de candidatos a diputados nacionales que llevará el frente Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires.

El espacio que integran los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Jujuy, Carlos Sadir; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; con la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el GEN, se tensó en las últimas horas por la postulación de Randazzo, aunque finalmente se confirmó que irá primero en la nómina.

Faltaban decidirse los siguientes lugares, aunque se esperaba que el segundo puesto quedara en manos de la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y el tercero sería para Emilio Monzó, ex titular de la Cámara de Diputados.

El cuarto lugar sería para la diputada nacional de Democracia para Siempre, Danya Tavela, que termina su mandato y está dentro del espacio que integra Facundo Manes en el Congreso.

