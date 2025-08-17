Randazzo encabezará la lista de diputados de Provincias Unidas en Bs As

Kicillof llamó a "reivindicar el patriotismo" de San Martín "con hechos concretos"Política17/08/2025
El gobernador bonaerense recordó al Padre de la Patria "por su gesta, pero sobre todo por sus ideas".
El ex ministro de Transporte iría en una lista junto a Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.Política17/08/2025
El diputado nacional y ex ministro de Transporte Florencio Randazzo será el primero de la lista de candidatos a diputados nacionales que llevará el frente Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires.
El espacio que integran los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Jujuy, Carlos Sadir; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; con la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el GEN, se tensó en las últimas horas por la postulación de Randazzo, aunque finalmente se confirmó que irá primero en la nómina.
Faltaban decidirse los siguientes lugares, aunque se esperaba que el segundo puesto quedara en manos de la líder del GEN, Margarita Stolbizer, y el tercero sería para Emilio Monzó, ex titular de la Cámara de Diputados.
El cuarto lugar sería para la diputada nacional de Democracia para Siempre, Danya Tavela, que termina su mandato y está dentro del espacio que integra Facundo Manes en el Congreso.
El Frente Cívico, partido del mandatario provincial de Santiago del Estero, oficializó sus listas este domingo. El intendente de Las Termas, Jorge Mukdise, encabezará la boleta de diputados.
El mandatario nacional estuvo vestido con la indumentaria del Ejército y se mostró junto a Lilia Lemoine y Macarena Jimena Rodríguez, señalada como la "CM de Adorni".
Desde Casa Rosada destacaron que "las condiciones extremas que atravesó el Ejército de los Andes para lograr la emancipación es testimonio fiel del coraje que caracterizaba" al Padre de la Patria.
El Presidente tiene 55% de imagen positiva y supera a Trump, Meloni y Lula. El ranking de la consultora Morning Consult es liderado por Narendra Modi.
El Presidente saludó al ministro de Defensa y flamante candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza, en alianza con UCR, tras firmar su pase al partido violeta.
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre, ya que septiembre no hay ninguno.
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.