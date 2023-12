Advierten que la pobreza podría superar el 70% el primer semestre del 2024

Un economista pronosticó el peor de los escenarios para los próximos meses. “Este modelo no tiene otra salida que mayor pobreza”, dijo por Aries, Jorge Paz, director del instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico.

Según el economista, “el ajuste brutal” implementado por Javier Milei está llevando la inflación a niveles alarmantes, superando los dos dígitos mensuales y “alcanzando técnicamente la categoría de hiperinflación”.

El aumento desmesurado de precios, con algunos productos subiendo más del 50%, ya afecta el bolsillo de los salteños, pero según Paz, se agravará recién el primer semestre del año que viene, porque la gente "aún no compró en el súper o cuenta todavía con el aguinaldo".

Según su pronóstico, la tasa de pobreza podría aumentar pasando del actual 40% a un estimado del 60-70% en el próximo año. La licuación de los beneficios de la protección social, que se presta a través del plan Potenciar Trabajo y afines, con la falta de ajuste en salarios, contribuirá a este panorama.

“Cuando un empresario no vende, no produce y cuando no produce, no necesita mano de obra. Va haber desempleo. Ese es el resultado final de todos estos modelos ortodoxos: un aumento muy fuerte la tasa de desempleo, con una ola segunda ola de recesión, que provoca más caída de los ingresos a la gente”, declaró.

Paz realizó la comparación con la crisis del 2001, donde la tasa de desempleo alcanzó el 25%, y que actualmente ya se ubica entre el 7-8%. "La gente tiene la esperanza de que esto termine en algo positivo, pero lo que está haciendo es saldar deudas del sector privado empobreciendo a la gente trabajadora”, terminó.