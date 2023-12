Madile: "No se puede estar peleando cuatro años entre el Ejecutivo y el Concejo como pasó con Bettina"

El presidente del órgano deliberativo, reelecto por sus pares por dos años más, Darío Madile, pasó por el programa Agenda Abierta, donde analizó los errores de la gestión saliente, producto del poco diálogo y el consenso, y alertó por recortes en algunas áreas municipales.



Para el edil, no corresponde que el balance recaiga en su figura, dado que los propios vecinos dijeron no a un segundo mandato de Bettina, “algo que ha quedado muy marcado en la última elección”; alegando que la mandataria no logró ver que “se necesita trabajar en conjunto” con los estamentos del Estado.



“No se puede estar cuatro años peleando con el Municipio, como fue lo que vivimos con la actual intendenta, pero si debemos tener una mirada de la política distinta, si bien cada uno con sus ideas, tanto en la Ciudad, como en Provincia y la Nación, pero juntos”, aseguró y le reprochó: “el vecino no entiende de jurisdicciones, quiere soluciones”.



Según lo anticipó, se volverá a la estructura original del Municipio, en donde la Secretaría de Tránsito volverá a ser tal, y "se reducirá la cantidad de secretarías para achicar el Estado”.



Si bien el presupuesto 2024 aún no se aprobó, acorde a la Carta Orgánica se prevé que se resuelva antes del receso en la actividad legislativa del Concejo, y será tratado inmediatamente después de la asunción de Emiliano Durand, el 10 de diciembre.