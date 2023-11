Urtubey acusó de “ignorante” a Milei por no entender la coparticipación

El ex Gobernador salió al cruce del candidato de ultra derecha, sentenciando que desconoce el sistema institucional y que una medida de este calibre implicaría la fractura de la Argentina en 24 países.

Durante el programa Cara a Cara con el periodista Mario Peña, el ex Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó que Javier Milei desconoce el sistema institucional argentino y la historia ligada a la recaudación de impuestos, luego de su pretensión de eliminar el sistema de repartos federales de tributos.



Urtubey afirmó que “Milei tiene una ignorancia absoluta” del sistema institucional y de recaudación argentino. “No es plata que viene de Marte”, ironizó y aclaró que su eliminación tampoco es competencia del presidente de turno.



“Él no puede repartirla a su a su gusto y parecer. Es la plata de los impuestos que pagamos nosotros en las provincias, que recauda la Nación y después vuelve con algunos mecanismos,-porque se queda una parte- y se distribuye en las provincias. Además, si el Gobierno Nacional saca plata y después no la devuelve, es causal de denuncias por los pactos preexistentes y la Constitución y de disolución del Estado”, explicó el ex mandatario.



El ex Gobernador redobló su apuesta y afirmó que Milei además ignora la historia del sistema de recaudación y de institucionalidad, “que han sido uno de los problemas más grandes de la humanidad”.



“Si se llevan los impuestos y no se devuelve la plata se termina la Argentina y ya tendríamos 24 países, va a ser la primera vez que pase esto en el mundo y eso es absurdo”, auguró.



Si bien reconoció que el balotaje estará reñido, llamó una vez más a o votar a Sergio Massa, porque tiene intenciones de trabajar en las gran asimetrías que existe entre el centro y el norte del país, algo que demostró durante el pasado debate.