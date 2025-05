Sáenz y su mensaje a la oposición: “Vengan y trabajemos juntos”

Con el resultado electoral definido, en el bunker del oficialismo salteño el gobernador Gustavo Sáenz tomó la palabra ante candidatos y militancia para realizar un balance sobre lo ocurrido.

“Yo no sé cómo se leen las elecciones provinciales, no sé cómo se leen las elecciones legislativas, las intermedias, pero, digo, si de 12 senadores ganamos 11, creo que ganamos 11 a 1. Si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos, ¿no?”, señaló el mandatario, quien previamente saludó el trabajo de Bernardo Biella – su candidato a senador – durante la campaña.

No obstante, el gobernador advirtió que, así como Argentina no comienza ni termina en la General Paz, Salta tampoco empieza y termina en AUNOR, por lo que sacó a relucir el resultado obtenido por la fuerza que conduce a nivel provincial.

“Claramente, en los grandes centros urbanos las elecciones son más complicadas, pero hicimos una gran elección”, completó.

Por otro lado, felicitó al senador electo por Capital – el libertario Roque Cornejo -, pero cuestionó que esta fuerza política haya denunciado fraude tan solo una hora antes de conocerse los resultados favorables para este espacio.

“Una vez más el voto electrónico demostrando que se gana y se pierde, me tocó a mí, pero nunca lloré. Me caí, me levanté, peleé y seguimos trabajando por Salta”, disparó el mandatario.

En tanto, Sáenz tuvo palabras para la elección del Partido Justicialista local.

“Agradecerle al PJ intervenido un mes antes de la elección, ahí está, no sacaron ningún diputado, les mandamos un saludo grande y que se den cuenta que a los salteños no nos dicen qué tenemos que hacer”, apuntó.

Finalmente, el mandatario salteño invitó a la oposición y a todos los legisladores elegidos a trabajar juntos, ya que – insistió – “las elecciones terminaron”.

“He demostrado a nivel nacional que he acompañado al presidente, a todos los presidentes cuando me ha tocado porque entiendo que las elecciones son un mensaje claro de la voluntad popular”, aseguró Sáenz, y continuó: “En este equipo confluyen radicales, peronistas, libertarios, independientes, por eso se llama el Frente Salteño, porque están todos los dirigentes que quieren participar y acompañar el crecimiento de Salta”.

Indicó que va a escuchar “a los que opinan distinto” y a los que “hacen oposición constructiva”.

“A los que no los vamos a escuchar son a los detractores que vienen mintiendo para hacerle creer a la gente cosas que no son. Trabajemos por salta. Salta puede convertirse en la perla del norte argentino. Vamos a acompañar a Nación en lo que tengamos que acompañar, pero nunca vamos a levantar la mano cuando los intereses de los salteños se vean comprometidos”, sentenció.