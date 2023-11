Conductores emigran al GNC por la crisis del combustible

Incrementa la demanda para la colocación del tanque GNC en los autos a partir de la última crisis del combustible.

Son cada vez más los salteños que prefieren pagar el equipo, que ronda los $350 mil y $500 mil pesos, que si bien, podría parecer un gasto fuerte, luego no tienen que peregrinar por las diferentes estaciones en busca de combustible.

En comunicación con Aries, el empresario Marcelo Pérez, dueño de El Mundo del GNC, advirtió sobre el aumento en la demanda.

“Estos días se incrementó en un 15% sobre lo que veníamos trabajando, por el tema de la incomodidad y no poder mover el vehículo, o por la incertidumbre de no saber si mañana van a conseguir combustible o no, sabiendo que hay permanentemente GNC”, informó el empresario.

Pérez aseguro que en principio, el usuario de GMC se reducía al taxista y remisero, pero hoy esa frontera se expandió y pasó a ser de uso familiar. “Si tenemos que hablar en un porcentaje, lo usan en un 50% los trabajadores y en un 50% las familia, por el ahorro de combustibles”, concluyó.