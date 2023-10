A cuatro días de los comicios generales para elegir Presidente de la Nación, solamente aquellos que militan en un determinado sector político no tienen dudas sobre su pronunciamiento. Puede haber una franja que se va convenciendo de mantener o corregir su votación de agosto y los más, están acumulando razones para escoger entre cinco propuestas.

“La gente no votará con los sentimientos, racionalizará el voto”, afirmó un especialista. El consultor político, Benjamín Gebhard, llegó a esa conclusión revisando la información acumulada en relevamientos previos y, especialmente, haciendo una tarea comparativa con procesos anteriores.

Quienes solamente tienen la expertiz de haber participado en más de 20 elecciones realizadas en estos cuarenta años de democracia, sostienen que no hay muchos antecedentes respecto de tanta incertidumbre sobre los resultados. No hay dos escenarios posibles; las combinaciones son más variadas y de allí que no hay un candidato que pueda estar ensayando una eventual ceremonia de asunción, sin que se trate de la esperanza que lo mantiene dentro de una campaña muy dura y demasiada onerosa.

Más allá de la información recogida de declaraciones en medios de comunicación, de mensajes transmitidos a través de las diversas redes sociales y las exposiciones en los dos debates que tuvieron difusión nacional, hay datos que trascienden las propuestas y deben ser considerados. La integración de los frentes que plantean las candidaturas sirven para analizar el grado de confianza que puede despertar el programa de políticas que se van anticipando; todos tienen una larga historia escrita, incluso el candidato que irrumpió como lo nuevo por encima de un sistema en franca decadencia. También vale saber quiénes conforman su entorno y qué responsabilidad tienen en la formulación de los planes; puede servir a la hora de determinar si son conducentes.

Por fuera de este aspecto, hay otros elementos que valen considerar para tomar una decisión que tiene varias aristas. Nadie ignora que el voto es un derecho –que en la Argentina estuvo muchas veces conculcado- pero también es una obligación para la franja de 18 a 70 años. Hay situaciones que exceptúan el cumplimiento pero deben demostrarse, como la distancia a los lugares de votación; también suspende la carga, por ejemplo, el estado de salud. Pero de manera creciente en la última década ha venido verificándose la abstención como recurso de expresión de una opinión negativa. No se trata de desidia sino la asunción de una posición que la dirigencia política debe leer con precisión.

En ese orden debe considerarse que, a diferencia de las PASO, en las elecciones generales solo se contabilizan los votos afirmativos. Esto explica el concepto que muchos electores sostienen respecto de que el voto en blanco no vale, pese a que más de un millón de electores lo utilizaron en agosto pasado. La Cámara Nacional Electoral considera que al voto en blanco ya que “representa una manifestación de la voluntad del elector válido de abstenerse de elegir entre las diversas propuestas formuladas”, según señaló en sus pronunciamientos. Sin embargo, suman solamente en las primarias, por razones que se entienden claramente.

Está establecido que las PASO, más allá de la interna de un espacio político, funcionan como filtro porque sólo acceden a las elecciones generales las agrupaciones que hayan superado el piso de 1,5% de los votos emitidos. Ese cálculo se hace sobre el universo de votos afirmativos y en blanco. En las elecciones generales opera otro criterio; la Constitución nacional, desde 1994, establece que los votos se deben contar sobre los que son afirmativos, es decir, los que eligen a una boleta de candidatos. El resto queda excluido.

El cuarto del padrón electoral que no concurrió en las primarias importa en este tramo en que las encuestas dieron cuenta de un alto nivel de indecisos y una escasa diferencia entre las tres fórmulas que encabezaron los resultados de las primarias. No sirve solo que el elector vaya a votar, debe hacerlo afirmativamente.

El ciudadano tendrá este domingo un peso diferente ante el poder político. Y debe hacerlo valer, por sí y por el país.

Salta, 18 de octubre de 2023