Gobierno propuso a mineras que ingresen divisas con un tipo de cambio más alto

No sólo, como informó Ámbito ayer, le pidió a las petroleras que sondee la posibilidad de liquidar por anticipado las futuras exportaciones basado en las condiciones novedosas del llamado “dólar Vaca Muerta”. También se ha entregado una consulta a las principales empresas mineras que tienen actividad en la Argentina para que evalúen la posibilidad de un “dólar minero”.

Al menos dos fuentes del sector de la minería, representativas de las principales compañías que tienen actividad en nuestro país, le dijeron a Ámbito que esas consultas realizadas por el Palacio de Hacienda, en algunos casos, fueron incluso trasladadas a las casas matrices en el extranjero. Dicho en criollo, las subsidiarias que tienen operación local le están pidiendo a sus pares del exterior que mensuren qué cantidad de dólares pueden reunir para liquidar en los próximos días y semanas, ya sea producto de una exportación ya realizada o de un anticipo de dicha venta al exterior. En rigor, existe una tercera variante que se está evaluando, esta es, que las inversiones que tienen previstas para realizar en los próximos meses, puedan ser realizadas, en condiciones ventajosas, en las semanas venideras.

Las exportaciones mineras cerraron el 2022 con un monto cercano a los u$s 4.000 millones. Las previsiones son que el 2023 termine prácticamente en la misma línea, esto es, unos u$s 350 millones mensuales en promedio. Sin embargo, las compañías mineras tienen inversiones listas por unos u$s 30.000 millones, que se dividen en u$S 24.000 millones para los proyectos de cobre que ya están en marcha o a punto de comenzar y otros u$S 6.000 millones para el litio. La problemática que manifiestan las fuentes del sector minero es que las casas matrices les piden a las subsidiarias un análisis del contexto macro argentino y algunas explicaciones vinculadas al freno de las importaciones de insumos que, en términos de la inversión, en principio, son marginales. A eso se suma, señalan, las referencias a la volatilidad financiera. Por ende, podría pensarse que, en función de lo señalado, pareciera poco probable que prospere, al menos en el corto plazo.

El dólar CCL que utilizan las empresas para enviar divisas al exterior superó ayer la barrera de los $900 por dólar, mientras que el blue tocó los $850 en la jornada. El BCRA vendió u$s80 millones en el mercado cambiario y marcó su segundo saldo negativo al hilo, tras romper el martes con una racha positiva de 35 ruedas, en la que logró adquirir u$s1.655 millones. En paralelo, como se dijo, el Gobierno negocia la liquidación anticipada de las exportaciones de crudo con la finalidad de descomprimir las tensiones que se evidenciaron en los últimos días en el mercado financiero. Las principales empresas productoras de petróleo del país mantienen conversaciones en este momento con la mesa chica del Palacio de Hacienda para ponderar esta posibilidad. En los hechos, sería la primera vez que el sector buscaría la implementación de esta medida que, en cambio, ya se ha aplicado en el pasado entre los exportadores de granos.

El Gobierno viene de oficializar la puesta en marcha del dólar Vaca Muerta, con vigencia hasta el viernes 20 de octubre, del programa que prevé un tipo de cambio diferencial exportaciones del sector de hidrocarburos. La norma dispone la ampliación para las exportaciones de petróleo crudo realizadas a través de oleoductos transfronterizos del Programa de Incremento Exportador, que se creó a través del Decreto 576/2022, para la puesta en marcha del dólar soja 1, que luego se renovó varias veces.

En el Palacio de Hacienda, la idea era sumar las exportaciones mineras, más allá de promover las exportaciones del sector de hidrocarburos, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el fortalecimiento de las reservas del Banco Central (BCRA). Y, a tales fines, y tal como se estableció con el sector petrolero, estaría dispuesto a impulsar un tipo de cambio que podría ubicarse en la zona de los $500. La metodología que se aplican es la del dólar soja 4, por lo que, al igual que en ese caso, se contempla que el 75% de las liquidaciones de importaciones incluidas en el dólar Vaca Muerta se deber ingresar a través del mercado oficial de cambios (MULC) y el 25%, a través de la plaza del Contado Con Liquidación (CCL). Lo mismo ocurriría con las mineras, de prosperar la propuesta.

Ámbito