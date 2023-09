Las prepagas no aumentarán hasta fin de año

El coordinador de la Superintendencia de Salud, Regional Salta, Dr. Alberto Escribas, en el programa El Acople, indicó que las prestadoras no podrán readecuar la tarifa hasta fin de año ni cobrar un plus extra en los servicios.

Desde la Superintendencia de Salud informaron que las prepagas no podrán incrementar el cuadro tarifario en los restantes meses del año en ningún lugar el país.

Escribas explicó que la Superintendencia firmó un convenio especial para que no haya ningún tipo de plus por encima de la cuota abonada, porque las facturas emitidas en septiembre no se pueden retrotraer, impidiendo las subas en las tarifas durante los próximos tres meses.



Aun así, recordó que es responsabilidad de la empresa brindarle cobertura al paciente, incluso si no contara con la prestación requerida, teniendo que abonarle de traslado hacia otra provincia que si cuente con la especialización, en caso de ser necesario.

El universo de la prepaga en la provincia, está conformado en un 60% por trabajadores con convenios especiales y un 40% de contratantes directos.

Finalmente recordó el problema que tuvo la Swiss Medical en la provincia por los reclamos en la atención, e instó a los profesionales médicos y a las prepagas a “llegar a un acuerdo que para no terminar saturando la salud pública”, aunque reconoció que la situación se normalizó y ninguna prepaga registra problemas de este tipo.