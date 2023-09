Messi íntimo desde Miami: "Estoy contento"

Leo Messi se mostró como nunca antes y se escapó por un momento de su vida diaria como futbolista. El actual jugador del Inter Miami, y flamante campeón del mundo con la Selección Argentina, repasó detalles de su vida íntima, sus próximos proyectos y cómo lleva su nueva vida en Estados Unidos. El mano a mano exclusivo que el astro rosarino le brindó al programa Olga, ciclo que conduce Migue Granados, lo mostró distendido y hablando absolutamente de todo: su relación con Antonela, el origen de sus tatuajes, la posibilidad de jugar en Newell’s, entre otros temas nunca antes conocidos del mejor jugador del mundo.

"Comemos temprano y vamos temprano a ver tele. Mucho celu, bastante. Boludeo bastante. No regalo likes ni comentarios. Después ponen alguna boludez y sale en todos lados... Prefiero que no. No dejo de hacer cosas pero algunas cosas prefiero evitar hacer porque sé lo que viene después. Pero generalmente en mi día a día y con mi familia y amigos no me privo de nada por pensar en el después”, explicó el capitán en la entrevista desde su casa en Miami. Y agregó, sobre vida actual en Estados Unidos: “Hay momentos que por ahí no tenés un buen día o te paso algo y por ahí si te agarran en un momento de mierda y te tenés que sacar una foto igual, el que viene a pedir la foto no entiende, cómo le decís que no estás de humor ni tenés ganas".

Por otro lado, el diez aclaró que “la moda y como me visto son decisiones mías. Somos todos diferentes, cada uno tiene su estilo y cada uno arriesga mas o menos. A algunos les da para arriesgar y otros van a lo seguro. Yo generalmente fui más a lo seguro. Por Internet compro mucho, sí, me gusta comprar así. No soy de usar mis stickers en Whatsapp. En realidad soy bastante cortante para los mensajes y todo. los chicos no tienen celu todavía. tengo para que se vea que este en línea para todos. audios no mando, prefiero mensajes. mensajes, audio y llamadas”.

Ambito