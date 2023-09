El efecto devolución de IVA y retención a las ganancias "resentirá de inmediato” la economía de las provincias

La vice titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Dra. Hermosinda Egüez, por Aries analizó el impacto que tendrán la devolución del IVA y la suba del piso de las retenciones - entre otras- en el contexto eleccionario, inflacionario y económico que atraviesa el país.

Al respecto explicó que por tratarse de tributos coparticipables el efecto en la re distribución para las provincias se sentirá de “inmediato” y perjudicará “porque la transferencia de estos fondos se hace de manera diaria”.

Consultada por las implicancias a corto y mediano plazo no se mostró muy optimista porque según ella, todo se dio de manera desprolija y para que Sergio Massa puedo llegar mejor posicionado a las urnas, pero que no son sostenibles en el tiempo. “Desde un punto de vista jurídico, económico y técnico, estas medidas no resultan suficientes ni parecen sostenibles porque fueron anunciadas con fines electoralistas”, agregó la economista.

Finalmente vaticinó un panorama adverso para el oficialismo en octubre que no logró revertir la situación y volver a ganarse la confianza de la gente, con un índice de inflación tan alto. “No se tranquilizó a la población desde agosto y esto es muy grave. En la economía la confianza es fundamental y se ve que ya no la tienen”, sentenció.