Por "comunistas", Milei ratificó que si es electo no hará negocios con China, Rusia y Brasil

El candidato presidencial y diputado nacional de la Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que si es electo no hará "negocios con ningún comunista", entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil, y volvió a apuntar contra el Papa Francisco, porque tiene "afinidad con los comunistas asesinos".

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", indicó Milei en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

El reportaje audiovisual fue difundido a través de la cuenta de Twitter del periodista conocido por su trabajo en la cadena Fox News y afín al partido republicano, donde se vio al candidato de LLA responder en español a las preguntas que eran formuladas en inglés.

"Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz", añadió el diputado nacional.

Asimismo, Milei apuntó contra el Papa, que "juega políticamente" y "ha mostrado afinidad con dictadores como (Fidel) Castro y (Nicolás) Maduro", dijo.

"Tiene afinidad por los comunistas asesinos. Considera que la justicia social es un elemento central de su misión y eso es muy complicado porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra", añadió.

En ese sentido, consideró "un problema" la idea de que "donde hay una necesidad nace un derecho".

También ratificó su postura frente a la interrupción legal del embarazo en Argentina: "Como libertario estoy filosóficamente a favor de respetar el derecho a la vida, la vida comienza en el momento de la fecundación. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo y el diferencial de fuerzas".

Con información de Telam