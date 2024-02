El viernes pasado tras la reunión del Consejo Federal de Educación, los ministros de la cartera de distintas provincias firmaron una nota expresando la preocupación ante la falta de fondos nacionales y la incertidumbre de su continuidad que pone en peligro el inicio de clases.

En Hablemos de Política por Aries, la ministra de Educación Cristina Fiore detalló que “Nación no sólo que no transfirió nada a ninguno de los distritos, sino que se generó toda una incertidumbre respecto de cómo continuamos con esto”, recordando que no sólo se trata del incentivo docente sino de planes como FINES o de partidas específicas para infraestructura.

En este escenario, Fiore confirmó que el viernes 16 a las 15:30 hs. se realizará la paritaria docente con los gremios, y adelantó que el día anterior -15 de febrero- el ministro de Economía Roberto Dib Ashur se reunirá con su homónimo Nacional, Luis Caputo, “para ver si se abre un poquito el juego sobre lo que viene”.

“Nosotros nos vamos a sentar en las paritarias, tenemos la mejor de las predisposiciones pero lo cierto es que tenemos un montón de interrogantes que no logran ser aclarados. En el marco del Consejo Federal de Educación, más allá de la excelente buena voluntad que tiene el Secretario de Educación Carlos Torrendel, no nos puede dar ninguna respuesta del tema de financiamiento, porque esas respuestas no las tiene”, manifestó.

En este sentido, Fiore señaló que la nota firmada por los ministros y presentada a la autoridad Nacional de Educación es un “llamado de atención sobre la necesidad de las transferencias y partidas y un pedido para que planteen si lo van a hacer o no, para en función de eso nosotros diagramar las políticas públicas”, recordando que ante el antecedente por el recorte de subsidios al transporte, el sector de educación teme que sea repentino, sobre todo teniendo en cuenta que restan semanas para el inicio del ciclo lectivo.

Por otro lado la ministra se refirió al Potenciar Trabajo, que integra a un gran grupo de las ordenanzas en las escuelas, y si bien señaló que aparentemente el plan continuaría, la falta de partidas nacionales podría afectar proyectos futuros.

“Ya tengo un análisis de todas las ordenanzas y personal administrativo que existen en todas las escuelas y tenemos también todas las necesidades de cargos de cobertura que hay. Eso lo vamos a encajar en una cuestión presupuestaria, y por eso no es menor el tema de los fondos de nación, porque si no vienen vos tenés que ver cómo cubrís esas falencias y si vienen vos sabés que te podés abocar a otras cosas”, expresó.