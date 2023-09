La Municipalidad se negó a prestar dos baños químicos para recibir a los peregrinos

En diálogo con Aries una vecina lamentó la actitud de la gestión de la intendenta Bettina Romero al negarles dos baños químicos, siendo una fecha tan importante para la fe de los salteños.

“Les pido por favor que se apiade la gente que está encargada de esto”, cuestionó.

“Los baños químicos dependía de la Municipalidad, una integrante de la comisión lo pidió y les dijeron que no”, contó.

Asimismo, recordó que el año pasado muchos políticos se acercaron y este año no pasó lo mismo, “cuando quieren lo hacen y cuando no quieren no lo hacen”.

“Dos baños nada más pedimos, lo primero que piden son los baños”, manifestó sobre el pedido que fue rechazado.