Energía afirmó que el aumento de la tarifa de la luz, post devaluación, no será “relevante”

Aún no se definió el aumento, aunque aseguran que rondará entre el 4% y 10%. Massa analiza si lo traslada a los usuarios o si lo absorbe el Estado.

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, en “Pasaron Cosas” se refirió a los aumentos que el Ministerio de Economía tiene en agenda tras la devaluación del 22% del peso argentino luego de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto.

“Todavía no está definido el aumento”, dijo la funcionaria, aclarando que desde mayo de 2022 los sectores de ingresos medios y bajos no recibieron una actualización de tarifa, y si hubo aumento fue por el costo de distribución, pero no del costo de la energía eléctrica, enfatizó precisando que el costo de distribución lo determina la Provincia.

Royón recordó que con la segmentación se retiró el subsidio al 30% de los usuarios de ingreso altos.

Respecto a los efectos de la devaluación en la tarifa, la Secretaria de Energía aseguró que el impacto será a aproximadamente del 10%, aunque aclaró que el Ministro de Economía no lo ha definido aun dando lugar a dos escenarios, uno de ellos que se traslade a tarifa y el segundo que sea el Estado Nacional que lo absorba.

“No son aumentos relevantes, no es que la factura se va a duplicar. En el caso de trasladar a usuarios de altos ingresos el impacto en la factura será en el orden del 4 o 5%”, cerró.