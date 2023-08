China y el modelo socialista que logró erradicar la pobreza extrema

El periodista especializado en las relaciones entre China y Argentina, y escritor Gustavo NG, en “El Acople” profundizó sobre el modelo del país asiático para erradicar la pobreza extrema y cómo Argentina podría imitarlo con números alarmantes de la población bajo la línea de la pobreza según las estadísticas oficiales.

“China siendo el país más poblado del mundo con 1.400 millones de habitantes consiguió en diciembre del 2021 erradicar la pobreza extrema, es un hito no solamente de China sino de la humanidad”, contó, destacando que esto significa que ningún niño chino se vaya a dormir sin comer ni que abandone la escolaridad. “Da esperanzas”, reflexionó.

NG indicó que abordar este tema fue una decisión tomada por el Gobierno en 1949 al cambiar la forma de distribuir los bienes, cuando adoptan el socialismo deciden que la distribución tiene que ser de manera tal que toda la población tiene que vivir dignamente.

Seguidamente en su relato, “cuando en algunas zonas de China se resistían, y seguían siendo pobres, el Gobierno empezó a hacer planes aplicados sobre zonas rurales donde viven etnias, pueblos originarios”, detalló.

En este sentido, destacó que el Gobierno se enfocó en esa población con “una filosofía muy marcada de decir no son pobres porque no quieran trabajar, no son pobres porque son incapaces, sino porque no tienen recursos”. Añadiendo que ante esta situación fue el Estado el que le dio los recursos.

A aquellos que producían cabras les dieron asistencia para que aumenten la producción y pudieran así venderlas y mejorar en su economía, ejemplificó.

“Esto es lo que se estuvo haciendo en los últimos 20 años, estos programas aplicados a los reductos de pobreza y así lograron erradicar la pobreza extrema”, explicó.

En sintonía, NG reflexionó que si bien China tiene otros problemas, lo que logró es esperanzador para un país como Argentina que cuenta con recursos para alimentar a 500 millones de habitantes y tenemos 40% de pobreza.

“Mirando a China nos preguntamos que podrían ser distintas las cosas”, cerró.

Gustavo NG disertará este viernes al mediodía en el anfiteatro L de la Universidad Nacional de Salta sobre los obstáculos, desafíos y posibilidades de comunicación con China.