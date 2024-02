Repensar a Güemes: “Siempre hubo grietas pero también había pensadores que reflexionaban cómo superarlas”

En el marco del 239° aniversario por el natalicio del General Martin Miguel de Güemes, en “Hablemos de Política” por Aries, el chozno y erudito en la figura del prócer, Martín Güemes reflexionó sobre la figura del General.

Recordando las “causalidades” de Güemes, nacido en la “patria grande” de Salta del Tucumán que abarcaba todo el norte y Tarija; un 8 de febrero el día de San Juan de Mata creador de la orden de liberación de cautivos, señaló la importancia de recuperar el “sueño reparador de la Patria y encontrar las huellas perdidas que nos orientan en la confusión” que, según consideró, persisten hasta la actualidad.

“En la guerra de independencia, en las guerras civiles, en las guerras posteriores a la guerra, en la etapa de la Ley Sáenz Peña, en la etapa de la justicia social, siempre hubo grietas, siempre hay unos que están de un lado y el otro el otro lado atrincherado, el problema es cuando se crean grietas que son artificiales, que benefician”, analizó.

En este sentido, también señaló la existencia de “pensadores que reflexionaban cómo superar las grietas” y resaltando la figura de Juan Bautista Alberdi –pensador de referencia del movimiento libertario actual- advirtió que “hay que leerlo con profundidad”.

“Comprendamos que acá hay un país que hay que entender, no se lo puede suprimir, eso es lo que yo pienso que pasó en la época del peronismo, en el ´55 cuando los sectores liberales que alaban a Alberdi, pero no conocen, esos no entendieron el peronismo, el peronismo tampoco los entendía ellos, entonces Alberdi lo que dice es que hay que entenderse, hay que comprender las fuerzas que cada uno tiene para juntar las energías en un país distinto, ese planteo me parece de una tremenda actualidad”, explicó.