Muere la actriz Silvia Tortosa a los 77 años a causa de un cáncer

Silvia Tortosa ha muerto este sábado 23 de marzo a los 77 años. La actriz ha fallecido en Barcelona tras una larga lucha contra el cáncer, tal y como ha dado a conocer la Unión de Actores y Actrices en un comunicado.

“Muere Silvia Tortosa a los 77 años. La actriz contaba con una larga carrera profesional en el cine, el teatro y la televisión. Desde la Unión, nuestro más sincero pésame. Descansa en paz, compañera”, ha escrito la organización en su cuenta de la red social X.

La protagonista de La señora fue diagnosticada de un cáncer de mama en 2019 y desde entonces ha permanecido en un discreto segundo plano, luchando contra esta enfermedad que finalmente ha acabado con su vida.

“Fue como una bofetada”, contaba entonces a Lecturas al revelar su diagnóstico. ″El cáncer de mama es un traidor oculto que no avisa, no podía asimilar que tuviera algo tan grave”, agregaba la actriz, que se mostraba esperanzada y dispuesta a “luchar con firmeza” contra el cáncer.

En estos duros años, al lado de Tortosa ha estado su pareja, Carlos Cánovas, quien ha sido su gran apoyo y ahora llora su pérdida. “No concibo no tener a Carlos a mi lado, ni en estos momentos ni en ninguno”, confesaba ella en la citada entrevista.

Poco después, Silvia se sentó en el plató del Deluxe y confesó que la primera persona a la que había llamado tras enterarse de su enfermedad fue su gran amiga María Teresa Campos, a quien le preguntó por los médicos que habían tratado a su hija Terelu.

Sin embargo, la actriz no le contó a la veterana periodista que le acababan de detectar un cáncer: “Espero que Teresa me perdone que cuando le pregunté sobre los médicos que trataban a Terelu no le dijera que a mí me habían diagnosticado lo mismo”, decía en el programa de Telecinco.

Tras conocerse su muerte, su agencia de representación también ha emitido un comunicado: “Lamentamos tener que informar que nuestra querida Silvia Tortosa ha fallecido hoy, 23 de marzo, en Barcelona, tras una dura lucha contra el cáncer que ha llevado con máxima discreción. Queremos transmitir su agradecimiento y cariño a todos sus amigos, seres queridos, admiradores y medios de comunicación, que siempre quisieron y apoyaron a Silvia durante sus 60 años de profesión”, ha escrito.

Larga trayectoria

La vocación interpretativa despertó en Silvia Tortosa desde muy pequeña. De hecho, debutó en el teatro con solo 15 años, en la obra El mago de Oz. Tras estudiar Arte Dramático, en 1966 dio el gran salto al cine con la película El último sábado.

Comenzaría así una dilatada carrera que la convertiría en un referente de la interpretación en España y en musa del Destape. Así, llegó a trabajar con estrellas de la talla de Christopher Lee y participó en series como Hostal Royal Manzanares o Farmacia de Guardia. También coqueteó con el entretenimiento televisivo, presentando el exitoso formato Aplauso.

En cuanto a su vida sentimental, Silvia Tortosa tuvo cuatro maridos a lo largo de su vida. Con 19 años se casó por primera vez con un director teatral 12 años mayor que ella, tal y como relata en sus memorias, aunque aquella relación duraría poco.

El ingeniero aeronáutico Charles Davis sería el segundo gran amor de Silvia. La pareja se casó en Pensilvania, pero a los pocos meses del enlace, él fallecía de un edema pulmonar. Posteriormente, la actriz conocería a David Harper, un amigo de sus suegros con el que volvió a encontrar el amor y a pasar por el altar. En 2003, ambos ponían el punto final a su matrimonio.

El productor Carlos Cánovas, 23 años menor que ella, ha sido el último amor de Silvia Tortosa. Se casaron en 2008 y han permanecido juntos hasta los últimos días de la actriz y presentadora. “Llevo enamorada del mismo señor desde hace siete años y pienso estarlo toda la vida. Trabajamos juntos 24 horas al día y la cristalería sigue entera y la vajilla también. Nos llevamos muy bien”, bromeaba en una entrevista hace una década.

Infobae