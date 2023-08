Hay gente de mierda

Estuve viendo televisión en la tarde del martes y me agarró una gran indignación, porque vi a cultores del odio. Son los que permanentemente proclaman que este país es una mierda. No se les cae de la boca esa expresión. Y yo pensaba, ¿qué hace esta gente acá?, ¿por qué se refieren así a su propio país?

¿Es un problema político?, ¿es un problema de ellos, que viven como la mierda, aunque no lo parezca?. Todos parecen que son personas con trabajo, con una buena remuneración. ¿Será que están muy afligidos por la gente que vive mal?. Se los ve muy solidarios, como si ellos fuesen la madre Teresa de Calcuta o Gandhi.

Dudo si están preocupados porque la gente vive mal o simplemente, son tipos de mierda que quieren marcar que la Argentina es un país de mierda. Eso es lo que no me quedó en claro pero lo que sí te aseguro, que me dio mucha indignación, tanta que si yo fuese Presidente de los argentinos y empiezo a escuchar todas estas cosas, pondría un avión disponible permanentemente en Ezeiza para que todas las personas que manifiestan que este es un país de mierda, tengan la posibilidad de irse. Pero eso sí: sin posibilidad de regreso.

Que se vayan, se les paga todos los gastos, se carga todo lo que quieran llevar al avión y cuando esté completa su capacidad, parten. El destino lo elige cada uno y se los deja allí.

Yo vivo en este país, que es ese mismo país en el que viven los críticos y en el tenemos realmente problemas. ¿Quién no los tiene?. ¿Quién nos ocasionó los problemas? Seguramente nosotros mismos, de una manera directa o indirecta pero que algún energúmeno de estos venga a decirme que yo vivo en un país de mierda, me saca.

Yo no vivo en un país de mierda, vivo en un país con grandes problemas, como tienen casi todos los países del mundo porque no hay un país en el mundo que no tenga problemas. Puede ser mejor o peor para vivirlo, se puede vivir de mejor forma o de peor forma, podés ser más rico, podés ser más pobre, lo que no lo hace un país de mierda.

Nunca viví en un país de mierda. Nací en un país rico, lindo, generoso, que sigue siendo igual. Que no haya avanzado económicamente, que haya corruptos y que tenga gente que la está pasando mal, sí, sí, pero es todo dentro del contexto de un país. Nunca un país de mierda. El que cree que vive en un país de mierda, me gustaría que se vaya, porque creo que el resto, los que estamos todos los días laburando y viendo cómo salir adelante, no vivimos en un país de mierda.

Si sentís que vivís en un país de mierda, amigo, andate. Porque, ¿quién te obliga a estar en un país de mierda?. Acaso ¿está cerrado el país que no te podés ir? Andate, nada lo impide. ¿Es que allá se vive mejor?. Andate, andate. ¿No crees que podés vivir mejor allá? Es tu problema pero andate, por el amor de Dios. Salí de esto que vos decís que es una mierda y déjanos tranquilos a los que creemos que tenemos que seguir laburando, poner el hombro, haciendo las cosas, algunos de mejor forma, otros de peor forma. Te repito, no somos un país de mierda.

Estoy impresionado por la falta de respeto hacia los ciudadanos, especialmente de parte de periodistas. ¿Se sienten con derecho, porque están en un medio de comunicación importante, a decir que viven en este país de mierda? Ya no lo soporto más.

Se puede estar en desacuerdo con la conducción del país, se puede cuestionar a un gobierno, pero eso no significa que estemos viviendo en un país de mierda. Propongo poner un avión a disposición de los que quieran irse a donde elijan. ¿A Tailandia?. Que los lleven a Tailandia. Eso sí, viaje de ida sin retorno. Que no vuelvan más aunque reconozcan que se equivocaron y quieran volver. No, no, no.

Para ellos, sin retorno.