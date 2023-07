Irregularidades: Salud interviene hospitales y avanza con la regularización

En su paso por “Día de Miércoles” el ministro de Salud Pública de la Provincia de Salta, Federico Mangione, se expresó sobre la intervención en hospitales en el interior por una serie de irregularidades detectadas tales como excesos en las horas guardias y pagos dobles, legajos prestados, contratos por $30.000, entre otras.

“Desgraciadamente les di mucho trabajo porque tienen que ver cerca de 60 hospitales, algo que creo que no había pasado antes”, dijo destacando la colaboración de la Sindicatura General de la Provincia.

Según contó Mangione, de un informe que le acercó el organismo se resolvió intervenir el Hospital de General Mosconi en el Departamento San Martín.

“Damos el caso de Mosconi que hemos intervenido el hospital porque había algunas irregularidades que hemos comprobado gracias a la intervención de la Sindicatura que nos dio el informe”, precisó, añadiendo que el mismo trabajo está haciendo con el Hospital de General Güemes “con las horas guardias que no corresponden, legajos prestados, contratos de 30 mil pesos por compromisos de parientes o políticos”, detalló.

Asimismo, destacó que con el compromiso asumido y por las instrucciones del gobernador, Gustavo Sáenz, “nos encargó por favor regularicemos la situación porque no podemos estar viviendo así, que cada vez que asuma un Ministro nuevo se da con esta situación y no es de ahora, si no que viene de arrastre”, indicó.

Sobre los contratos, por citar un ejemplo Mangione lamentó lo que pasaba con una trabajadora del hospital de Pichanal que con 15 años de antigüedad se desempeñaba en el sector cocina pero el sueldo se lo pagaba la Municipalidad.

“Todo eso hemos regularizado”, aseveró, y volviendo al pedido de ampliación de presupuesto a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Provincia para el Ministerio, Mangione remarcó que también apunta a “blanquear” esos contratos porque así como lo advirtió el Gobernador también cree que, “no es posible que haya gente trabajando -en Salud- por 30 mil pesos”.

Historia Clínica Digital

Uno de los propósitos que se marcó en su gestión el ministro de Salud Pública de la Salta, Federico Mangione, fue la implementación de programas digitales para mejorar los controles en la atención primaria de la salud.

El Ministerio avanza con la historia clínica digital y al respecto el Ministro informó que “estamos muy prontos en un 45 por ciento activo”, destacando como novedoso que se empezó con el proceso por el interior provincial.

Sobre el procedimiento, Mangione explicó que es instrumento privado y se accederá con el DNI del paciente y el código de ingreso del médico.

Por otro lado, el Ministro de Salud remarcó el interés de la salud privada por lo que es sistema será público-privado, lo que ayudará a tener la misma información y mejorar en el control, señaló.

¿Se puede controlar el Plus que cobran los médicos?

Mangione fue sincero y dijo que “es muy difícil se podría poner topes, pero hay que cerrar con el Círculo Médico con el Colegio de Médicos poner un normal tipo que q ese pueda cobrar”, añadiendo que depende de la empatía de cada profesional.

Instituto Provincial de Salud

El Ministro de Salud Pública evaluó el servicio que brinda el IPSS y habló como prestador médico destacando que “es histórico lo que está pasando, ha tenido una gran trasformación”. Y agregó, que pese algunos detalles a resolver y regularizar, “se paga en tiempo y en forma”, cerró.