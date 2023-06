Massa presentó la temporada turística invernal: “Cada dólar que juntamos nos hace más libres”

Con fuertes elogios al candidato presidencial Sergio Massa, el Gobierno lanzó hoy la temporada de invierno 2023 en la que el Gobierno apuesta a un récord. El ministro de Economía rescató la unidad en el oficialismo, la importancia de generar dólares para el desarrollo del país y le pidió a la oposición que defina si defiende el rol del Estado.

Massa destacó la importancia del turismo, porque “con la gastronomía generan mucho empleo”. “Nos unimos porque si trabajamos juntos podemos planificar los diferentes vuelos y conectarlo con el transporte automotor y los trenes. Los unimos porque esos dólares nos servirán para tratar de paliar el drama que en términos macroeconómicos nos generó la sequía, que nos hizo desaparecer USD 20.000 millones. Cada dólar de más que genera el turismo, la energía y la minería, entre otros, nos ayuda. Y el turismo es un vector de desarrollo del país”.

“La Argentina por destino, recursos y calidad, es un actor competitivo en materia de turismo. Y en estos días es importante que marquemos la importancia del Estado. Creemos en el Previaje, lo tuvimos que pelear con el FMI, porque creemos que no es un gasto, sino una inversión. Que Aerolíneas es un instrumento de conectividad, la queremos ver crecer porque es una bandera del país en el mundo. ¿Creemos todos igual”, se refirió a los candidatos presidenciales de cara a los comicios de este año.

“Cada dólar que juntamos nos hace más libres”, destacó. Luego, indicó: “Malena no me va a dejar volver a casa si no mencionamos a Tigre como destino complementario de la Ciudad de Buenos Aires”, cerró el candidato presidencial con una broma.

Massa en la presentación de la temporada invernal 2023 en el CCK

Con la presencia del embajador en Brasil y ex precandidato presidencial Daniel Scioli, el presidente de Aerolíneas Argentina, Pablo Ceriani, se presentó esta iniciativa, con un importante tinte político.

Defensa de Aerolíneas Argentinas

El presidente de Aerolíneas Argentina, Pablo Ceriani, que presentó a Massa como el “futuro presidente de los argentinos”, dijo que “ya superamos los niveles prepandemia” y destacó el trabajo con el resto del Estado. Ceriani criticó la gestión del gobierno de Mauricio Macri por “haber destruido todo” y valoró “haber reducido las pérdidas a la mitad”, además de potenciar el desarrollo de la empresa. También, elogió a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por su parte, Scioli comenzó por destacar la tarea de Massa y la importancia del turismo para conectar a los dos países. Luego, Giuliano también criticó a la oposición y destacó la recuperación del sector; en tanto Lammens elogió la cooperación con las empresas y las provincias, “porque cuando trabajamos n equipo, los argentinos somos imparables”. También, elogió a Massa “por haber agarrado una papa caliente” y por las oportunidades que presenta el país para crecer en forma sostenida. Al igual que Ceriani y Giuliani, destacó el rol de AA en el crecimiento del turismo. Además, afirmó que la empresa “con Sergio de presidente se convertirá en superávitaria. El primero que entendió fue Sergio”.

En tanto, Carlos Figueroa, director de relaciones institucionales de AA, detalló que en los principales 20 destinos ya se superaron los pasajeros del 2019. Este invierno, son 39 destinos, agregados Puertos Madryn, Merlo de san Luis y Reconquista y 46 intertramos, que no pasan por Buenos Aires, pero llegan a importantes centros invernales. “en temporada de invierno llegarán 150 vuelos por semana, 25 de Brasil, 25 de chile, y otros destinos. 6 ciudades del interior tendrán conexión desde san pablo, córdoba 2, 2 Ushuaia, 2 a Mendoza y 2 a san Martin de los andes”, detalló.

Las expectativas por el turismo

En el acto el Gobierno explicó que trabaja “para un invierno 2023 récord Carnaval y Semana Santa El feriado de Carnaval movilizó a 2,9 millones de turistas, 6,4% más que en el mismo fin de semana de 2022, que había sido récord”.

“Durante Semana Santa, viajaron más de 2,6 millones de turistas, un crecimiento del 1,5% frente al año pasado y un récord histórico, de acuerdo al informe de CAME”.

“Temporada de cruceros Con 678 recaladas y cerca de 600 mil pasajeras y pasajeros en los puertos de Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia, la temporada de cruceros superó en un 4,8% los niveles prepandemia”, según el informe del Ministerio de Transporte.

“En temporada de invierno viajaron 33,8 millones de turistas y gastaron $1,3 billones” según el reporte de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“La cantidad de turistas creció 4,6% con respecto al año pasado, marcando un nuevo récord histórico. El turismo receptivo ya supera la prepandemia. Entre el 1 de enero y el 21 de junio de 2023 hubo 3,4 millones de turistas del extranjero, con un impacto económico proyectado de 2522 millones de dólares”, sostuvo.

“Desde abril de 2023, las cifras superan a la prepandemia. Con PreViaje, no hay temporada baja Movimiento turístico récord para mayo y junio impulsado por el programa nacional, que benefició a un millón de turistas e inyectó $51.500 millones para las economías regionales en el momento del año que, históricamente, tiene menor actividad”, informó.

“El plan de Aerolíneas Argentinas para potenciar al turismo receptivo: la línea aérea de bandera presentará una oferta en vuelos de cabotaje que supera en un 17% las cifras de la prepandemia”. “Habrá una oferta inédita para el mercado brasileño, con conexiones directas desde San Pablo a: Salta, Mendoza, Córdoba - El Calafate, Chapelco, Bariloche y Ushuaia”, se precisó.

En los trenes de larga distancia “se espera que para las vacaciones de invierno viajen más de 50 mil personas a Mar del Plata, Junín, Rosario, Córdoba, Tucumán, Pinamar, Bragado, Pehuajó, Justo Daract (San Luis) y Palmira (Mendoza)”.

“Se estima la llegada de 5,5 millones de turistas nacionales durante la temporada, 1,5 millones de turistas del extranjero en el invierno 2023″, se precisó.

“El Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) llevó adelante viajes de prensa con periodistas e influencers de países extranjeros y campañas digitales, que ya alcanzaron a más de 25 millones de usuarios únicos en Brasil, a 7 millones en Colombia y a 4 millones en Chile”, afirmaron.

Además, “se desarrolló el Buy Argentina, un espacio de comercialización y rondas de negocios en el que se incluyó el producto Nieve y la oferta de nuestro país en Brasil, Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. También se organizó el Buy Patagonia Argentina en Estados Unidos, donde se presentó la oferta de Nieve a más de 180 operadores de EEUU, y se incluyó el producto Nieve en la capacitación a Tour Operadores emisivos en Ecuador”.

“Hay máximo nivel de empleo desde que hay registros De acuerdo a los últimos datos del Panorama mensual del Trabajo Registrado, el sector hotelero-gastronómico lideró el crecimiento del empleo registrado, con un incremento interanual del 16,4%”.

“Es el más elevado desde enero de 2009, mes en el que se inicia la serie estadística analizada. Sector con mayor aumento del empleo en 2022 Con un 18,9% interanual, el sector hotelero-gastronómico mostró el mayor aumento del empleo en 2022, de acuerdo a la Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra.

“El turismo es el sector con mayor crecimiento porcentual de empresas en 2022 Se crearon 15.853 empresas aseguradas en la Argentina durante 2022. En ese marco, el turismo fue el sector que más creció porcentualmente: el incremento resultó de más del 13% (marzo 2023 contra marzo 2022)”, según informó la SRT.

“La cantidad actual de empresas que operan en ese sector es superior a la que había antes de la pandemia. Vuelos de cabotaje: más pasajeros que en la prepandemia De acuerdo al último informe de la ANAC, las personas que viajaron en vuelos de cabotaje durante mayo de 2023 superaron en un 8,5% los registros del mismo mes de 2019. De esta manera, se mantiene la tendencia iniciada a fines de 2022″, se indicó.

Con información de Infobae