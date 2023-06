Vialidad Nacional desmiente a Diputados, la obra Ruta 9/34 "no está paralizada"

En dialogo con Aries el Director de Vialidad Nacional en Salta, Francisco Agolio, explicó los motivos por los que, actualmente la empresa encargada de la obra de ruta 9/34 en el sur de la provincia, no tiene actividad sobre la calzada.

La empresa inició con las tareas de construcción sin la liberación de la traza previa, “una modalidad frecuente en Vialidad de Nación”, según explicó Agolio. Esto quiere decir que, a medida avanza la obra, se van consiguiendo los permisos de expropiación en aquellas propiedades públicas o privadas, por las que la traza de la ruta debiera circular.

Se requiere un expediente por cada frentista, según el funcionario desde el tramo de Rosario de la Frontera hasta Metán, existen más de 30 propietarios privados.

“La obra se encuentra en un 2,5% de progreso, se avanzó allí donde no se requería expropiación”, dijo Agolio. En este sentido ratificó que la situación es compleja ya que hay frentistas que no aceptaron la expropiación. “Resolvimos no expropiar esos catastros, hay que estrechar un poco la ruta, no es complejo pero requiere la modificación del proyecto inicial”, agregó el titular de Vialidad de la Provincia.

En este sentido confirmó que la obra de Ruta 9/34 no está paralizada, sino que la empresa se encuentra en esta fase de la tramitación administrativa.

Pedido de Informe

Por último el funcionario se refirió al pedido de informe que van a tratar los diputados provinciales respecto al estado de situación de la ruta, y un llamado a los legisladores nacionales por Salta, que intervengan para garantizar la “reactivación de la obra”.

Agolio confirmó que ningún legislador provincial se comunicó con él por este asunto y que si hubieran consultado, él habría respondido, “hacer un pedido de informes de porqué la obra está detenida, me parece que hay una inexactitud en ese pedido de informes”, concluyó el funcionario.