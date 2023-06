Críticas de la oposición a la lista de unidad de "Unión por la Patria"

Conocida la noticia de la fórmula de Unión por la Patria para las elecciones 2023, compuesta por Sergio Massa y Agustín Rossi, distintos referentes de Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda-Unidad se volcaron a las redes sociales para dar su veredicto. En simultáneo, el oficialismo brindó su apoyo a la lista de unidad.



El primer precandidato presidencial que se manifestó fue Javier Milei, de La Libertad Avanza, que tendrá la posibilidad de debatir contra el dirigente oficialista en el terreno que más cómodo le queda: la economía. "De un lado Massa. Del otro Larreta. Las dos caras de la misma moneda. La garantía de que nada cambie. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre", escribió en su Twitter.

En la dirigencia de Juntos por el Cambio, la precandidata presidencial Patricia Bullrich se manifestó de forma escueta: "El incendiario se postula como bombero". También reaccionaron sus diputados nacionales. Uno de los más activos en redes sociales, Fernando Iglesias, publicó: "Votaste a Scioli y a Alberto, y ahora vas a votar a Masa para que no gane la derecha. Date cuenta, hermano".

También se manifestó el radical Martín Tetaz, haciendo hincapié en el aspecto económico: "El kirchnerismo va a hacer un experimento social inédito poniendo al ministro de economía del 114% de inflación como candidato a presidente. Si Clinton tenía razón van derecho a una elección sub 30%".

"Son un cachivache en retirada. Se burlan de los argentinos que sufren esta catástrofe que agravada por el candidato Massa", escribió Hernán Lombardi, también diputado. Por su parte, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, consideró que "el fin de Cristina Kirchner se acaba de confirmar".

La dirigencia del Frente de Izquierda-Unidad también se hizo eco de la noticia. La precandidata presidencial, Myriam Bregman, sostuvo que "no hay grandes estrategias ni sorpresas, hay desorientación e improvisación por parte de una coalición que fracasó y postula a sus ministros, los mismos que vienen gobernando para el FMI. Vamos que la salida es por izquierda".

También se expresó su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, apuntó que "el FMI ya tiene otro candidato. Massa será la pata peronista del fondo y la embajada". Posteriormente, su rival de la interna, Gabriel Solano, consideró que "la candidatura presidencial de Massa es un gran triunfo del FMI. Massa, con el apoyo de CFK, se transformó en el hombre del Fondo y la embajada yanqui en la Argentina. Desde el ministerio de Economía aplicó un ajuste brutal que pagó nuestro pueblo con más pobreza e indigencia".

Otro de los dirigentes del Partido Obrero, Néstor Pitrola, publicó: "Si esto no es el comienzo del fin del kirchnerismo, no sé qué más haría falta. O dicho de otro modo, el kirchnerismo está mostrando su límite absoluto, incapaz por completo de ofrecer una salida que no sea con el imperialismo, contra los trabajadores".

